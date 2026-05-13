第1回映画館大賞で『国宝』が最高賞を受賞！李相日監督が語る伝統芸能への挑戦と映画館の価値

映画館スタッフが選ぶ第1回映画館大賞で李相日監督の『国宝』が大賞に選出。200億円の興行収入を記録した本作の制作秘話や、劇場スタッフへの感謝、映画館という空間の重要性について監督が語った内容を詳報する。

2026年、日本の映画業界に新たな価値基準を提示する画期的な試みが始動した。 東京の109シネマズプレミアム新宿において、第1回 映画館大賞 の授賞式が盛大に執り行われた。 この賞の最大の特徴は、映画評論家や専門家といった批評家集団ではなく、日々劇場の最前線で観客を迎え、作品を届けている現場の映画館スタッフたちが、本当に映画館のスクリーンで体験してほしいと願う作品を選出するという点にある。

運営を担うのは、日本映画製作者連盟、外国映画輸入配給協会、モーションピクチャー・アソシエーション（MPA）、そして全国興行生活衛生同業組合連合会という、映画界を牽引する4つの主要団体で構成される映画館に行こう！ 実行委員会である。 彼らがこの賞を創設した目的は、単なる作品の質的な評価に留まらず、映画館という物理的な空間が持つ唯一無二の価値を再発見し、デジタル時代の現代において人々を再び劇場へと誘う強力な動機付けを行うことにあった。 そのような意義深い背景を持つ第1回の頂点に輝いたのが、李相日監督による渾身の意欲作『国宝』であった。

受賞した『国宝』は、日本の伝統芸能である歌舞伎をテーマにした壮大な人間ドラマであり、その圧倒的な映像美と緻密な物語構成が多くの観客を魅了した。 授賞式に登壇した李相日監督は、制作過程において最も心血を注いだのが、観客をいかに作品の世界観へ深く没入させるかという点であったことを明かした。3時間という長尺の作品でありながら、鑑賞後に3時間が一瞬に感じられたという驚きの声や、10数年、あるいは20数年ぶりに映画館に足を運んだという観客がいたというエピソードを紹介し、映画館という光を遮断した密閉空間でこそ得られる究極の没入体験の重要性を改めて強調した。

また、本作は興行収入200億円という、日本の映画史においても類を見ない驚異的な成績を収めた。 李監督は、この数字に慢心することなく、北海道から沖縄まで全国各地の劇場を巡り、現場で働くスタッフ一人ひとりに直接挨拶に回ったという。 そこで目にしたのは、若手スタッフを含む多くの人々が、映画という文化を支えるために情熱を注ぎ、地道な作業に勤しんでいる姿であった。

歌舞伎という、ともすれば現代の若年層には敷居が高く感じられる題材を扱ったため、当初は作品がどこまで届くのかという不安があったというが、現場のスタッフたちがその本質的な価値を認め、自らの意思で投票してくれたことに深い感銘を受けた様子であった。 李監督は、映画を届ける側の人々への深い敬意を言葉に込めた。 映画館という場所では、単にフィルムを回し作品を上映するだけでなく、ポップコーンを丁寧に作り、ロビーの清掃を行い、観客の安全と快適な鑑賞環境を守るなど、目に見えない多岐にわたる作業が積み重なっている。

それら全ての活動の根底にあるのは、映画が好きだという純粋で強い共通の情熱である。 監督は、作り手である映画制作者と、それを届ける劇場スタッフ、そして作品を受け取る観客という三者が、映画を通じて心地よい連鎖を生み出し、文化的な好循環を構築できたのではないかと語った。 これは、配信プラットフォームが普及し、家庭で映画を観ることが当たり前となった現代において、あえて映画館へ足を運ぶという行為が持つ精神的な豊かさを再定義する言葉であった。

アンバサダーを務めるLiLiCo氏からの、なぜこれほどまでに多くの人々に愛されたのかという問いに対し、李監督は、日本人が本来持っている自国文化への深い愛着と、歌舞伎の奥深さを再発見する機会を提供できたこと、そして何より、人間が何のために生き、何に人生を懸けて必死になるのかという普遍的な人間ドラマを、観客が心から待ち望んでいたからではないかと分析した。 心に触れる作品を届けることができたことへの喜びと安堵が、監督の表情から溢れていた。

また、同じくアンバサダーのBE:FIRST・LEO氏から次作への展望について問われた際、李監督は国宝2を作りますと冗談を飛ばし、会場を大きな笑いと和やかな空気に包ませた。 しかし、その後の真剣な面持ちでの語りには、表現者としての誠実さとストイックな姿勢が宿っていた。 大きな成功を収めた後は、どうしても周囲からの期待という名の重圧が付きまとう。 しかし、李監督はそのプレッシャーを否定せず、むしろそれを次のステップへ進むための良い原動力として活用したいという前向きな意志を示した。

一本一本の作品を丁寧に、一切の妥協なく作り上げようとする継続的な努力の積み重ねがあったからこそ、今回の『国宝』という結実があった。 成功という結果に安住することなく、再びゼロからのスタートラインに立ち、地道に創作活動を続けていくという決意を語る姿に、会場にいた多くの映画関係者が深く共感し、感銘を受けていた。 映画館という場所が、これからも人々の人生に衝撃を与え、価値観を変えるような体験を提供し続け、作り手と届け手、そして観客が一体となって豊かな文化を育んでいく未来への希望が強く感じられる授賞式となった





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