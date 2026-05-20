第四境界が新たなイベント"LIMINÆL"を立ち上げ、日常侵蝕体験をリアルイベントで実現

第四境界は、現実と虚構を行き来する唯一無二の物語体験"ARG"を専門とするクリエイター集団として、"日常侵蝕"という体験を掲げており、物語を日常に存在する何かに擬態（Mimicry）させ、日常を侵蝕（Erosion）していくことを目的にしています。第四境界メンバーが会社を越えて再集結し、参加者に非日常に没入するイマーシブイベントや展示・情報をもとに思考を巡らせる考察型イベントの魅力を踏まえながら、物語が会場を越えて参加者の日常へと侵蝕していく"イロージョンタイプ"の新しいイベントを立ち上げました。

第四境界 は、現実と虚構を行き来する唯一無二の物語体験" ARG "を専門とするクリエイター集団として、" 日常侵蝕 "という体験を掲げております。 我々が大切にしていることは、物語を日常に存在する何かに擬態（Mimicry）させ、そしてその物語が日常を侵蝕（Erosion）していくこと。

この"日常侵蝕"を従来の第四境界作品の形式だけではなく、リアルイベントでも実現することを目的としたのが"LIMINÆL"です。

"LIMINÆL"は、第四境界総監督の藤澤仁を含めた従来の第四境界メンバーに加え、1週間で現地/オンライン累計13万人を動員したイベント『東京侵蝕2025』の空間演出やイベント運営を手掛けたメンバーが、会社の垣根を越えて再集結。 今後、参加者が非日常に没入するイマーシブイベントや、展示・情報をもとに思考を巡らせる考察型イベントの魅力を踏まえながら、物語が会場を越えて参加者の日常へと侵蝕していく"イロージョンタイプ"の新しいイベントをお届けいたします。

なお、"LIMINÆL"のメンバーは第四境界名義で『事故物件鑑定士試験』や『残置物展』、『都市伝説解体・センター試験』などのイベントを手掛けてきましたが、2026年夏に"LIMINÆL"名義として初となるイベントを、ぴあ株式会社協力のもと、東京駅前の"東京建物 ぴあ カンファレンス"で実施いたします





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第四境界 ARG 日常侵蝕 リアルイベント イマーシブイベント 展示・情報をもとに思考を巡らせる考察型イベント 物語が会場を越えて参加者の日常へと侵蝕していく\イロージョンタイプ\の新しいイベント

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