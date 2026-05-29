第一実業、Interop Tokyo 2026で燃料電池と排熱活用のデータセンターソリューションを出展

総合機械商社の第一実業が、Interop Tokyo 2026のData Center Summitに出展。都市ガスを燃料とする高効率燃料電池と排熱回収冷却システムにより、データセンターの電力供給とPUE・WUE低減を実現するソリューションを紹介します。

第一実業株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：船渡雄司）は、2026年6月10日から12日まで幕張メッセで開催される Interop Tokyo 2026の特別企画「Data Center Summit」に出展します。

同社はデータセンターの運用における電力供給やPUE・WUE低減などの課題に対し、産業向け燃料電池とハイブリッド冷却システムを組み合わせたソリューションを提案します。 燃料電池は都市ガスや天然ガスを燃料とし、電気化学反応により60%を超える高い発電効率を実現。 既存のガス管インフラを活用することで系統電力に依存せず早期の電力供給が可能となり、データセンターの立上げ期間を大幅に短縮します。

また、発電時に発生する排熱を回収し、富士電機製のエジェクタ冷却機、カンネツ製ドライクーラー、ニデック製CDUなどを組み合わせたハイブリッド冷却により、水冷・空冷の最適なバランスを実現。 これによりPUE・WUEの低減と環境負荷の軽減を両立します。 本ソリューションは特に、再生可能エネルギーへの依存が難しい地域や、電力インフラが不安定なエリアでのデータセンター建設に有効です。 燃料電池は24時間稼働が可能で、天候に左右されない安定した電源を提供。

排熱を冷却に再利用することで、従来の空調システムと比べて消費電力を最大30%削減できると見込まれています。 また、CO2排出量も削減できるため、カーボンニュートラルなデータセンター運営の実現に貢献します。 同社は展示ブースでデモンストレーションと技術説明を行い、訪れる来場者に具体的な導入メリットを伝える予定です。 データセンター業界では、AIやクラウドサービスの急速な拡大に伴い、電力消費と冷却効率の改善が喫緊の課題となっています。

第一実業の提案は、従来の電力系統に依存しない自立型電源と、排熱を有効活用した高効率冷却を組み合わせることで、データセンターのエネルギー効率と運用コストの両面で大きな改善をもたらします。 同社は今後、このソリューションを国内外のデータセンター事業者に提案し、持続可能なデジタルインフラの構築に貢献していく方針です





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データセンター 燃料電池 PUE 排熱回収 Interop Tokyo

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