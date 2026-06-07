笑点、ギネス世界記録認定 最長期間放映の寄席形式バラエティ番組に

日本の長寿寄席形式バラエティ番組『笑点』が、ギネス世界記録『最長期間放映の寄席形式バラエティ番組』に公式認定された。1970年代の放送開始以来、60年近く続く本番組は、三遊亭好楽をはじめとするベテラン落語家から新メンバーまでが一堂に会し、歴史的な瞬間を祝った。司会の春風亭昇太は先輩たちへの感謝を表し、加入メンバーたちも節目に感慨深げなコメントを寄せた。大喜利セッションでは、「嵐と笑点の違い」などのお題に Answers が繰り広げられ、和やかな雰囲気の中で記録更新を祝った。

日本長寿番組『笑点』が、 ギネス世界記録 『 最長期間放映 の 寄席形式バラエティ 番組』に公式認定された。 冒頭、メンバー最年長の三遊亭好楽（79）が ギネス世界記録 公式認定員から認定証を渡され、笑顔で「ギプスははめたことあるけど、ギネスは初めて。

いただきました！ 」と感想を述べ、周囲から拍手が送られた。 番組は1970年代の開始当初から続く、60年近く同じ形式で大喜利を行ってきた歴史的瞬間を迎えた。 好楽は「まだピンと来ていないんですよね。

『笑点』が誕生する前の月にはなし家になったのもあり、番組とは縁が深い。 これはすごい光栄なこと」と語り、同じく古参の三遊亭小遊三（79）は「青天のへきれき。 ギネス世界記録の名に恥じないように、ノーベル賞に向かって頑張ります」と冗談めかして意気込んだ。 現在6代目司会を務める春風亭昇太（66）は「この番組を紡いできてくれた先輩たちに感謝」と述べ、林家たい平（61）は「『NHK紅白歌合戦』のけん玉の挑戦現場にいらっしゃる認定員の方にお会いできただけで、すごく幸せ」とジョークを飛ばした。

近年は毎年1人ずつ新メンバーが加入しており、桂宮治（49）は「人生で初めて子供たちに自慢できる瞬間に立ち会わせていただきました」、春風亭一之輔（48）は「今後もユニバーサルに頑張ります」とそれぞれコメント。 最も直近で加入した立川晴の輔（53）は「初代司会者で僕の大師匠のお墓に行って報告したい」と語った。 この日は「嵐と笑点の違い」などのお題で大喜利が行われ、昇太が「さぁ皆さん、大喜利やりますよ！ この1回も記録更新になるわけです。

頑張って」とはっぱをかけると、好楽は「（記録は）抜かれることないでしょ」と返して笑いを誘った。 番組は長きにわたり、日本の家庭に親しまれる寄席形式バラエティとして、今もなお進化を続けている





nikkansports / 🏆 18. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

笑点 ギネス世界記録 最長期間放映 寄席形式バラエティ 大喜利

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

「沖縄の親戚に会いたい」県系4世のタマシロさんルーツ探す 曾祖父・玉城徳蔵さんの情報提供求める【本部】沖縄県系4世で英語講師のマシュー・タマシロ・ハリスさん（27）＝茨城県在住＝は、本部町瀬底出身の曽祖父・玉城徳蔵さん（1898―1970）の親戚を県立図書館の協力を得ながら探している。ハリスさんは「...

Read more »

ケンタッキーが｢バーガー｣に名称変えた深刻理由1970年、東京都町田にドムドムバーガーが誕生し、次にマクドナルド、モスバーガーなどが続々オープンし始まった、日本のバーガーチェーンの歴史。その他主なチェーンとしては、ロッテリア、フレッシュネス、ウェン…

Read more »

「太陽にほえろ！」ロッキー刑事役・木之元亮さん 前立腺がん患い全摘「徹の訃報はショックで…」【あの人は今】 (2023年3月6日) - エキサイトニュース【太陽にほえろ！ ロッキー刑事役】木之元亮さん 前立腺がん患い全摘「徹の訃報はショックで…」 「太陽にほえろ！」のヒゲもじゃのロッキー刑事役でデビューしたのが木之元亮。特撮ドラマ「ウルトラマンダイナ」（TBS系）のヒビキ隊長役でも活躍した。今どうしているのか

Read more »

「太陽にほえろ！」ロッキー刑事役・木之元亮さん 前立腺がん患い全摘「徹の訃報はショックで…」【あの人は今】 - トピックス｜Infoseekニュース【あの人は今こうしている】木之元亮さん（俳優／71歳）◇◇◇「一番好きな刑事ドラマは？」と聞かれたら、1970～8【トピックス】

Read more »

いまなら法に触れかねない…週刊誌が1970～90年代にしていた東大合格者の｢名前割り｣という異常な取材 競馬新聞のノリで合格者数を予想する雑誌も1970～90年代、週刊誌による東京大学の合格者報道は過熱していた。教育ジャーナリストの小林哲夫さんは「現在では考えられないやり方で受験者の個人情報を収集していた。多くの批判はあったが、合格報道号の売れ行きは良かった。2000年までそうした取材は続いた」という――。（第2回）

Read more »

小説家、大学進学を諦めても…ノッポさん誕生の裏に「一生、買い被ってくれた」父 | 週刊文春 電子版「僕はね、風のように逝くからさ」 NHK教育テレビ（現、Eテレ）「できるかな」（1970～1990）の“ノッポさん”で知られる高見嘉明氏（享年88）は、数年前から周囲にこう口にしていたという。日本の…

Read more »