竹田恒泰氏、小泉防衛相の「拒否力」発言を高く評価

竹田恒泰氏が小泉進次郎防衛相が掲げる新国防キーワード「拒否力」の意義を解説し、言葉選びと戦略的進化を称賛している。

作家の 竹田恒泰 氏は、11月14日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、 小泉進次郎 防衛相 が提唱する防衛力強化の新たな概念である「 拒否力 」について言及した。竹田氏はこの用語選びと、日本の防衛方針が持つ進化的な意味を高く評価する立場を示している。

竹田氏は、朝日新聞が11月6日に掲載した記事の内容を引用して解説を進めた。同記事では、政府が安全保障関連3文書の改定に向け、小泉防衛相が「拒否力」という言葉を新たに使い始めている事実が報じられていた。防衛省の幹部らは、専守防衛に基づく基本方針自体は変わっていないと説明しつつ、抑止力との明確な違いを整理する段階にあると述べている。

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一方で、一部の関係者からはこの新用語に対して「言葉遊びに過ぎない」といった否定的な意見も寄せられているという背景を竹田氏は指摘した。しかし、竹田氏自身はこの用語の持つ戦略的深みを強く支持しており、その理由を多角的な視点から述べている。

仮想敵国想定の実力行使への移行

竹田氏は、日本の防衛姿勢について歴史的な連続性を認めつつ、現状の緊急性を強調した。竹田氏は「専守防衛は戦後ずっと一貫しており、今後も変わらないと思う」と前置きしたが、その上で防衛力の規模は具体的な仮想敵国を想定して決定すべきだと主張した。竹田氏は、相手国を特定せずに無闇に軍事力を準備することは杜撰であり、攻め込まれた際にどのように守り抜くかを明確にする必要があると語った。

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竹田氏は、近隣諸国の軍事力増強という現実的な脅威に言及した。竹田氏は、過去には日本を侵略できる実力を持つ国が周辺に存在しなかったため、抑止力の維持はある程度上手く機能し、コストも抑えられていたと分析した。しかし、現在の状況は一変していると竹田氏は見立てている。

特に竹田氏は、中国軍の実力向上を具体的な要因として挙げた。竹田氏は「中国軍は確実に実力を付けている。これが向かってきた時に、従来の力だけでは押し返すのは足りない」と断言した。この文脈において、「拒否力」という概念は、単なる心理的な牽制ではなく、実際に侵攻を武力で遮断・排除する capability（能力）を指すものとして解釈されるべきだと竹田氏は説いた。

抑止力失敗時の最終防衛ラインの定義

竹田氏は、「抑止力」と「拒否力」の決定的な違いを明確に区別した。竹田氏は、従来の抑止力が持つ限界を指摘し、敵国が「日本は強いので手こずりそうだ」と考えて侵攻を思いとどまるだけでは不十分だと論じた。抑止力が機能しなかった場合、つまり「抑止が失敗した」と判断される事態において、日本がどう対応するかが問われると竹田氏は述べた。

ここで竹田氏は、「拒否力」の意義を強調した。竹田氏によると、拒否力とは、通常の抑止効果に加え、万が一相手国が誤解から侵攻してきた場合に、それを確実に押し返す能力を含意している。竹田氏は、この概念によって外国勢力が日本を侵略しようと考える際に、必ず守り抜かれるという確信を与えられたと分析した。竹田氏は、この言葉選びは単なる修辞ではなく、実際の軍事行動と戦略 intent（意図）を反映した重要な表現だと評価した。

Z世代の感覚と現代社会との親和性

竹田氏は、この用語が持つ文化的・社会的な響きについても独自の分析を加えた。竹田氏は、「拒否」という言葉の現代的な響きが、若い世代、特にZ世代にとって刺さるものだと指摘した。竹田氏は、小泉防衛相の若さを挙げた上で、より若年層であるZ世代にもこの言葉が理解されやすい環境があると説明した。

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竹田氏は、現代のインターネット文化における「キャンセルカルチャー」の概念を引用し、これと「拒否」の親和性を指摘した。竹田氏は、SNSなどで流行る「風呂キャンセル」といった表現を通じて、Z世代が特定の行為や状況を拒絶するという言語習慣を持っていることを指摘した。竹田氏はこの文化的文脈が、国家レベルでの侵略行為への「拒否」という概念と無意識にリンクしていると考察した。

竹田氏は、もしどこかの勢力が日本への侵略を試みたとすれば、それは「キャンセル（拒否）される」というメッセージが送られると表現した。竹田氏は、このように言葉遊びであると同時に、現代の社会的コンテクストに適合した発信方法だと判断し、小泉防衛相の言葉選びを高く評価した。竹田氏は、この流れに乗じて「戦争拒否界隈」といった若者向けのスラングを広げたいというユーモアも交えた。

将来の防衛戦略に対する明確な期待

竹田氏は、今回の議論が日本の安全保障議論にとって重要な転換点であると位置づけた。竹田氏は、従来までの「専守防衛」や「抑止力」という言葉だけの議論から脱却し、実効的な防衛力を構築する段階に入ったと見なしている。竹田氏は、何があろうとも相手を押し返すという強い意志と能力を、この「拒否力」という言葉に込められたものと解釈している。

竹田氏は、この方向性を支持すべきだと結論づけた。竹田氏にとって、この用語の採用は、日本の防衛力がより現実的かつ強力な姿勢を内外に示すことを意味している。竹田氏は、この評価を通じて、今後の安全保障3文書の改定過程における、小泉防衛相の主導的な役割とその成果に大きな期待を寄せている。