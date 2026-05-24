竹田和夫・カルメン・マキのコラボレーション:köznagara no sensui ni taisuru shuwashi ni kak rán kyoku ni awaseru

The story of the collaboration between talented guitarist and composer Takeda Wataru, known for his brilliance in the 1960s, and the female rock singer who transitioned from darkened drama to a female rock pioneer, Namie Maki. In 1971, Maki joined Takeda's band 'Blues Creation', performing on the '3rd All-Japan Folklore Grand Prix' stage, and debuted on their album 'Carmen Maki & Blues Creation'.

株式会社サンライズプロモーション1960年代から天才ギタリストとして若くして頭角を表していた竹田和夫。 そして寺山修司率いるアングラ劇団"天井桟敷"の舞台に立ち、"時には母のない子のように"で大ヒットを放っていたカルメン・マキ。1971年8月、竹田和夫率いるバンド、『ブルース・クリエイション』にボーカルとしてカルメン・マキが加わり『第3回全日本フォークジャンボリー』のステージに立った。

そして日本のロックの金字塔たるアルバム『カルメン・マキ＆ブルース・クリエイション』を発表。 アングラ演劇のダークな雰囲気を纏った歌手から、当時の日本では前代未聞の女性ロック歌手に転向したカルメン・マキと、正統派ブリティッシュ・ハード・ロックを日本に持ち込んだ竹田和夫のコラボレーションは、日本のロック界に一大センセーションを巻き起こした。 竹田和夫はバンド名を『クリエイション』に変え、ブルース、ハードロック、ジャズと音楽性を拡げながら、世界を舞台に多彩に活躍。

カルメン・マキは『カルメン・マキ＆OZ』を結成し日本のロック歌手の草分けとしてトップに君臨した後、アンダーグラウンドとオーバーグラウンドを自在に行き来しながら活動してきた。 まさにビンテージとも言える燻銀の魂が新しいロックをクリエイションする伝説の夜が幕を開ける





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