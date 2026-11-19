俳優の竹内涼真が出演するAirbnb Japanのドキュメンタリーシリーズが19日より公開。東京ヴェルディ時代の友人と千葉県富津で過ごす2日間の物語を詳述。

俳優の 竹内涼真 が、宿泊プラットフォーム Airbnb Japan の新ブランドキャンペーン「 あつまる旅 に、起きること」に起用され、その世界観を伝える ドキュメンタリー シリーズ動画の公開が始まった。このプロジェクトは10月16日に発表され、テレビCMやデジタル広告、屋外広告などの多岐にわたるチャネルで展開されている。竹内はプロサッカークラブ「 東京ヴェルディ 」のユースチーム時代の友人3人と再会し、Airbnbの一棟貸し宿で過ごす2日間をありのままに記録した映像を提供している。

千葉・富津で展開される物語の舞台と構造

ドキュメンタリーシリーズの舞台は、千葉県の富津にある一軒家に設定されている。19日より同社の公式YouTubeチャンネルにおいて、全5本の動画が順次公開される運びとなった。このシリーズは、単なる宣伝ではなく、友人同士が再開することで生まれる深みのある人間ドラマを描くことを目的としている。竹内涼真は、仕事柄なかなか会えない旧知の仲との再会を通じて、日常の喧騒を離れ、純粋な友情を味わう様子を映し出している。

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まず公開される第1話は、「【初公開】竹内涼真のオフに密着。エアビで再会する仲間たちとは？」というタイトルで構成されている。このエピソードでは、再会を前にして宿に最も早く到着した竹内が、誰もいない空間を一人で歩きながら、友人たちとの過去の思い出や当時の記憶を振り返る姿が描かれる。静寂な部屋の中で過去と現在を繋ぐ感情が、視聴者に静かに伝わってくる演出となっている。

第2話「【再会】竹内涼真、ついにサッカー仲間3人と再会。あの頃にタイムスリップ。」では、撮影当時まで直接対面していなかった竹内と、ユース時代の仲間3人がカメラの前で再び顔を合わせる。目が合った瞬間に時間の隔たりが縮まり、自分たちだけの独占された空間であるからこそ、自然と当時の雰囲気にタイムスリップしていくような感覚が表現されている。サッカー選手時代を振り返る談義や、久しぶりに会う喜びが映像の中心となっている。

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本音と素顔を曝露する友人達の内なる会話

第3話「【オフレコ解禁？】ここだけの本音トーク。竹内涼真が、素顔のタケに。」では、夜のリビングを舞台に、仕事やプライベート、当時の思い出話など、多岐にわたるテーマでのトークセッションが行われる。人目につかない空間だからこそあふれ出る本音と、普段のメディアでの姿とは異なる"素顔のタケ"へ戻る瞬間が捉えられている。このエピソードは、芸能人としての顔と、一人の男性としての顔を同居させることで、視聴者への親近感を高める役割を果たしている。

最終話となる第4話「【ついに完結】竹内涼真のチートデイBBQ。プールサイドで語った"本音"とは？」では、4人でBBQを囲むシーンが収められている。普段は役作りのために食事を節制しているという竹内も、この時ばかりは「今日は食べる！」とチートデイを満喫する。大人としての社会的役割や責任を一旦忘れ、食事と仲間との時間に夢中になる純粋なひとときが描かれており、旅の楽しさの核である「癒やし」を体現している。

竹内の利用実態とAirbnb利用への変更点

本作とは別に、スピンオフ作品「【特別インタビュー】生粋のエアビ通・竹内涼真のこだわりとは？」も同時に公開されている。このインタビュー映像では、家族との海外旅行から友人との集まりまで、プライベートの場面でも竹内が頻繁にAirbnbを利用していることが明かされた。自身の利用におけるこだわりや、「あつまる旅」というコンセプトが持つ魅力について語ることで、ブランドの理念とユーザーの実体験を一致させる試みがなされている。

Airbnb Japanは、今回のキャンペーンを通じて、単なる宿泊サービスの提供だけでなく、人とのつながりや思い出の形成を支援するプラットフォームとしての側面を強調している。竹内涼真という知名度の高いタレントが、自身の経験に基づくエピソードを語ることにより、ブランドへの信頼感と親近感を同時に高めている。これらの動画は、将来的な旅行計画を立てる際や、友人との集まりを検討する際のインスピレーション源として機能することが期待されている。