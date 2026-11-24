竹内まりやと山下達郎夫妻が、夫の「クリスマス・イブ」と妻のKFCクリスマスCM使用曲「すてきなホリデイ」でそれぞれギネス世界記録の認定を受け、日本の音楽ジャンル史上夫婦で個別の記録保持者となった。

00年に書き下ろした KFC （ケンタッキー・フライド・チキン）のクリスマスキャンペーンCMに、25年度まで26年連続で採用され「最も長く季節限定のテレビCMに使用されたソロアーティストの楽曲」で認定。

夫の山下達郎（73）も83年の「クリスマス・イブ」で、25年12月にギネス世界記録を更新しており、夫婦で個別のギネス世界記録保持という日本の音楽ジャンル史上初の快挙を成し遂げた。 竹内はギネスワールドレコーズ社の認定員が手にした認定証を感慨深げに見つめた。18日に都内でのギネス世界記録の認定式に出席。 両手を合わせて2度、頭を下げ認定証を受け取ると「ずっと流れてきた記録をたたえてくださいまして、ギネスをいただくことができました。 とても、うれしいです」と笑みを浮かべた。

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今年も27年連続でKFCのクリスマスキャンペーンCMに決定し、12月1日からオンエアとなるが、昨年度までの実績で認定されたため放送前の今年のCMは認定に含まない。 それでも「クリスマスが近くなると、フライドチキンのCMで『すてきなホリデイ』が流れてくるようになって早26年。 この度ギネス認定を受けることとなり心より感謝申し上げます。 こんなに長く曲を使って下さるケンタッキーさんと、ずっと愛聴して下さる皆様のおかげに他なりません」と喜んだ。

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自身と山下の楽曲の編曲を手がけ、20年に亡くなった服部克久さんの編曲で、豪快で壮大なオーケストラ・アレンジが印象的なクリスマス・シーズンの定番曲となった。 そのことを踏まえ「素晴らしい編曲をして下さった服部克久先生も、天国から手を振ってお祝いして下さっていることでしょう。 『まさかギネスを取るなんてね（笑）』と。 皆様、本当にありがとうございました！

」と、服部さんにも深く感謝した。 山下も「クリスマス・イブ」が15年にオリコン週間シングルTOP100に30年連続ランクインし、翌16年に「日本のシングルチャートに連続でチャート・インした最多年数」のカテゴリーでギネス世界記録に認定。 同曲は25年12月15日発表の週間シングルランキングでも5位となり、記録が40年連続に更新されギネス世界記録に再度、認定された。00年にはKFCのキャンペーンで竹内とクリスマスソングの4曲入りの非売品CDを展開しており、夫妻にとって縁の深いギネス世界記録認定となった。