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竹丸投手、2度目のデーゲーム出場で適応。\nルーキーならではの難しさ、挙げたほか\nir

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竹丸投手、2度目のデーゲーム出場で適応。\nルーキーならではの難しさ、挙げたほか\nir
竹丸選手デーゲーム適応
📆5/17/2026 9:40 PM
📰Infoseeknews
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竹丸選手はデーゲーム視点から、自身の適応状況やルーキーならではの難しさなどについて語ります。

この日はヒットや四球でランナーを背負う場面もありましたが、要所を抑え無失点。 \n\n\"結構思ったところに投げられたので、そこが一番良かった\"とし、\"体の状態はすごく良かったので、その分いけたのかな\"と振り返ります。

今回は中10日での登板でしたが、\"すぐ登板がくる感覚だったので、1回空いたのは良かった\"と精神面でもプラスになったとのこと。 降板時には阿部慎之助監督から\"次の登板もしっかり回復して臨んでくれ\"と声をかけられたそうで、中6日での起用が見込まれる次戦に向けても意気込みました。 \n\n\n前回登板は初のデーゲーム。 \n\n\"(ナイターとは)4時間ぐらい違うので、起きる時間も違いますし、そういうのはやっぱり初めてだったので、ちょっと違和感が多少ありました\"とルーキーならではの難しさも明かします。

この日は、それ以来となる2度目のデーゲームとなりましたが\n\"今回はそんなこともなく入れたかなと思います\"と適応する様子ものぞかせました。 \n\n\nちなみに、試合前にパフォーマンスを行ったKvi Babaさんの楽曲を日頃から聴いていたという竹丸投手。 この日は登板前ということで見られなかったそうで\n\"先発じゃなかったらよかったんですけど…。 \n『よかった』もおかしいけど\"と語り、笑いを誘いました。 \n\

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竹丸選手 デーゲーム 適応 ルーキーならではの難しさ 未勝利の状態

 

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