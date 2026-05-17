竹丸投手、2度目のデーゲーム出場で適応。\nルーキーならではの難しさ、挙げたほか\nir

竹丸選手はデーゲーム視点から、自身の適応状況やルーキーならではの難しさなどについて語ります。

この日はヒットや四球でランナーを背負う場面もありましたが、要所を抑え無失点。



\"結構思ったところに投げられたので、そこが一番良かった\"とし、\"体の状態はすごく良かったので、その分いけたのかな\"と振り返ります。

今回は中10日での登板でしたが、\"すぐ登板がくる感覚だったので、1回空いたのは良かった\"と精神面でもプラスになったとのこと。 降板時には阿部慎之助監督から\"次の登板もしっかり回復して臨んでくれ\"と声をかけられたそうで、中6日での起用が見込まれる次戦に向けても意気込みました。





前回登板は初のデーゲーム。



\"(ナイターとは)4時間ぐらい違うので、起きる時間も違いますし、そういうのはやっぱり初めてだったので、ちょっと違和感が多少ありました\"とルーキーならではの難しさも明かします。

この日は、それ以来となる2度目のデーゲームとなりましたが

\"今回はそんなこともなく入れたかなと思います\"と適応する様子ものぞかせました。





ちなみに、試合前にパフォーマンスを行ったKvi Babaさんの楽曲を日頃から聴いていたという竹丸投手。 この日は登板前ということで見られなかったそうで

\"先発じゃなかったらよかったんですけど…。

『よかった』もおかしいけど\"と語り、笑いを誘いました。

\





Infoseeknews / 🏆 10. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

竹丸選手 デーゲーム 適応 ルーキーならではの難しさ 未勝利の状態

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

熱中症の原因の1つである近赤外線をブロックするクリーム『NIR Prokun by セノッピー」新商品発表会が開催熱中症の原因の1つである近赤外線をブロックするクリーム『NIR Prokun by セノッピー」新商品発表会が開催 株式会社LEFT-Uのプレスリリース

Read more »