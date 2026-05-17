竹丸和幸投手、6勝目でチームを連勝！岸田行倫捕手も猛打賞を獲得！

ドラフト1位左腕・竹丸和幸投手（24＝鷺宮製作所）は、6回5安打無失点と好投してセ・リーグ最多タイの5勝目（2敗）をマークし、チームを連勝させた。また、6試合ぶりスタメンながら初回に先制＆決勝の左前適時打を放つなど3安打1打点で今季初の猛打賞を獲得した頼れる新キャプテン・岸田行倫捕手（29）のバッテリーも絶妙なコンビネーションで活躍した。竹丸投手は、チームが連勝中だったので、なんとか勝てるようにという思いでマウンドに上がったとコメントし、無失点、いかがでしたか？と聞かれた際、『ピンチは結構あったんですけど、粘れて良かったです』と答えた。村山アナから、1回の裏には岸田選手がまず1点取ってくれました。今日のバッテリー、コンビネーションはいかがでした？と聞かれると竹丸は『最高でした』と一言。岸田捕手のリードはいかがでした？にも『最高でした』と答えた。岸田捕手は、村山アナから竹丸選手のピッチングいかがでしたか？と質問する相手を変えたが、竹丸の問答中に笑みを浮かべていた岸田は『最高です！』とこちらも笑顔で息を合わせてスタンドを沸かせた。村山アナから竹丸さん、これで5勝目。これに関してはいかがですか？と再び水を向けられた竹丸は『最高です』とし、スタンドは爆笑。これでチームは6連勝。いかがでしょう？にも『最高です』と答えて笑わせた。

この日のヒーローインタビューに呼ばれたのは6回5安打無失点と好投して セ・リーグ最多タイの5勝目 （2敗）をマークしたドラフト1位左腕・ 竹丸和幸投手 （24＝鷺宮製作所）と、6試合ぶりスタメンながら初回に先制＆決勝の左前適時打を放つなど3安打1打点で今季初の 猛打賞 をマークした頼れる新キャプテン・ 岸田行倫捕手 （29）のバッテリー。

すると、竹丸は『チームが連勝中だったので、なんとか勝てるようにという思いでマウンドに上がりました』と第一声。 『無失点、いかがでしたか？ 』と聞かれると『ピンチは結構あったんですけど、粘れて良かったです』と答えた。 村山アナから『1回の裏には岸田選手がまず1点取ってくれました。

今日のバッテリー、コンビネーションはいかがでした？ 』と聞かれると竹丸は『最高でした』と一言。 『岸田捕手のリードはいかがでした？ 』にも『最高でした』と答えた。

ここで村山アナが『…と言っていますが、岸田さん。 今日の竹丸選手のピッチングいかがでしたか？ 』と質問する相手を変えたが、竹丸の問答中に笑みを浮かべていた岸田は『最高です！ 』とこちらも笑顔で息を合わせてスタンドを沸かせた。

そして、バッテリーの絶妙な空気感に乗っかった村山アナから『竹丸さん、これで5勝目。 これに関してはいかがですか？ 』と再び水を向けられた竹丸は『最高です』とし、スタンドは爆笑。 『これでチームは6連勝。 いかがでしょう？ 』にも『最高です』と答えて笑わせた





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竹丸和幸投手 セ・リーグ最多タイの5勝目 6勝目 チームを連勝 岸田行倫捕手 猛打賞 コンビネーション 村山アナ ピンチ 粘れて良かったです

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