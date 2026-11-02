競走馬ノーブルミッションが日本軽種馬協会から英国ランウェイズ・スタッドへ復帰へ

日本軽種馬協会に種牡馬として在籍していた競走馬ノーブルミッションが、英国ランウェイズ・スタッドへ移籍することが決定しました。種付け料や血統背景も含めた詳細な推移を解説します。

英国で活躍した競走馬 ノーブルミッション が、 日本軽種馬協会 からの種牡馬登録を解除され、生まれ故郷の英国へ復帰することが確定した。この馬は父にギャラリオ、母にカインドという強力な血統を持ち、無敗の怪物として知られるフランケルの1歳下の全弟という出自を誇る。現役時代には2014年にタタソールズゴールドCとサンクルー大賞を制覇し、英チャンピオンSでは兄弟揃っての制覇を成し遂げた実績を持つ。

種牡馬としての経歴でも、2015年から米国で活躍し、産駒のコートオブオナーがトラヴァーズSを制覇、ノーボールズがBCターフスプリントを勝利するなど国際的な実績を積んできた。21年から日本軽種馬協会の種牡馬として静内種馬場でけい養されてきたが、このたび英国の生産界への還流という形で移籍先が決定した。

Also read 『バイオハザード』世界最大グッズコレクションがギネス世界記録に！日本でもプレミアなアイテムも

血統と現役時代の卓越した実績背景

ノーブルミッションの血統は、競馬界において非常に高い評価を受けている。父のギャラリオは英国の至宝であり、母のカインドも優れた繁殖牝馬である。その弟であるフランケルは競馬史上稀に見る強さを誇り、ノーブルミッションもそれに応えるような活躍を見せた。現役時の成績は、主要なG1クラス競走で安定した力を見せつけた点が高く評価されている。

英国チャンピオンSでの兄弟制覇は、この血統の強さを象徴する出来事だった。この瞬間により、ノーブルミッションの遺伝子や能力に対する期待値は世界的にさらに高まった。種牡馬入り後、その遺伝がどのように次世代に継承されるかが注目される中で、米国での成功は血統のポテンシャルを示す重要な証拠となった。

Advertisement

英国ランウェイズ・スタッドでの導入決定と理由

移籍先となるランウェイズ・スタッドは、ドイツダービー馬シーザムーンやディープインパクト産駒のフランスダービー馬スタディオブマンをけい養していることから、欧州トップレベルの種牡馬管理を行っているスタッドとして知られている。ここでノーブルミッションが新たな種牡馬生活を送ることで、その種牡馬としての価値はさらに向上すると見られている。

ランウェイズ・スタッドのオーナーであるカーステン・ラウジング氏は、公式ホームページで導入を発表し、強い歓迎の意を表した。同氏によれば、ノーブルミッションは卓越した血統と素晴らしい馬体を持つチャンピオン競走馬であり、英国の生産界に求められる存在であると評価している。さらに、国際的に実績のある種牡馬である点も、欧州の生産者にとって魅力的な要因となっている。

種付け料設定と生産者への影響と将来展望

来年の種付け料は9000ポンド（約190万円）に設定された。この価格は、欧州の生産者にとって魅力的な水準であり、ノーブルミッションの血統を受け入れる際のハードルを下げている。カーステン・ラウジング氏は、今回の取引にご協力いただいた日本軽種馬協会の皆様に感謝を表明しており、円滑な移籍プロセスが実施されたことが伺える。

日本でのけい養実績としては、日本生まれのノーブルミッション産駒にツーエムクロノス（牡4歳、騎手は本田）がいる。この馬はJRAの芝競走で2勝を挙げており、日本の芝コースでも一定の能力を発揮できることを示している。英国での復帰後は、海外の芝コースやダートコースでの活躍が期待され、産駒の国際的な活躍が次のステップとなる。

Advertisement

日本軽種馬協会からの脱退は、日本の生産者にとって損失とも取れるが、英国の生産界への還元という形での完結となった。ノーブルミッションの遺伝子が欧州でさらに広まることで、血統の多様性や競争力が強化される可能性もある。今後、その種牡馬としての能力が英国の産馬でどのように結実するか、生産業界の注目が集まっている。