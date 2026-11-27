バルセロナのフレンキー・デ・ヨングは、本来のポジション以外でプレーする時にこそ評価を高めている。しかし、一部のDFとロドリの復帰によって、再び疑問が浮上している。

この1か月間、エリック・ガルシア、クンデ、クバルシ、クリステンセンといった選手の負傷により、デ・ヨングは最終ラインで出場時間を得た。 デ・ヨングは今シーズン、 ラ・リーガ とチャンピオンズリーグで バルセロナ の一員として計317分間プレーしている。

フリックがロドリとDF陣全員を取り戻す準備を進める中、フレンキー・デ・ヨングを待つ役割をめぐる不透明感は増している。 ここ数週間、このオランダ人選手は自分がMFであると繰り返し強調してきた。 実際、キャリア屈指のパフォーマンスのいくつかは、中盤のダブルボランチで、自由に動き回りポジションを離れることを許された時に生まれている。 しかし、バルセロナにおけるこのポジションには、チーム構成上、ペドリという不動のレギュラーがいる。

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フリックのシステムにおいて、2人目のMFのポジションはこのカナリア諸島出身のスターの指定席となってきた。 フレンキー・デ・ヨングが心地よさを感じるもう一つのポジションは守備的MFだが、そこには今シーズンのチームの目玉補強であるロドリがいる。 多くの人が、彼をこのポジションにおける世界最高の選手と見なしている。