竜星涼が『負けへんで』プレミア、内野聖陽・本木監督と共演

竜星涼が主演映画『負けへんで』の東京プレミア上映会に登壇。内野聖陽監督や出演者との交流から、映画の背景や制作秘話を紹介する。

竜星涼 が、東京・TOHOシネマズ新宿にて開催された映画『 負けへんで 』の東京プレミア上映会に5日登場した。このイベントでは、同作品の主演である 内野聖陽 や、 本木克英 監督などキャスト一同が揃い、映画への思いや舞台裏の秘話を披露した。映画は13日に全国公開予定で、実在の人物をモデルにしたドラマチックなストーリーが注目を集めている。

竜星涼が出演映画『負けへんで』プレミア公開

竜星涼は本作で、元裁判官の弁護士である東幸紀役を演じている。劇中、無実の罪で逮捕され地位や名誉を失った主人公の藤堂繁とともに戦う弁護士チームの一員として活躍する役柄だ。この東幸紀というキャラクターは、山岸忍氏の弁護を担当した西愛礼弁護士がモデルとなっていることを竜星は明かした。西さんと東という名字の違いは偶然かもしれないが、両者に通じる何かがあるかどうかは、舞台あいさつで確認できるかもしれないと冗談を交えながら語った。

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本木克英監督からは、竜星が先月25日にTBS系で放送された『情熱大陸』への出演について触れられた。番組内で竜星は、同世代の菅田将暉や山﨑賢人、吉沢亮といった俳優たちが早くから主演や賞を獲得している現状に対し、自分には手が届かないと不安になったことなどを赤裸々に語っていた。監督はそのことを「ライバルもいるようなことを…」と茶化した上で、番組で放映されたのは本作の撮影中だったことを指摘。竜星も笑顔で「京都を楽しんだ」と反応し、和やかな雰囲気でプレミアがスタートした。

実話を基にした映画『負けへんで』のストーリー

本作『負けへんで』は、東証1部上場の不動産ディベロッパーであるローブコーポレーション社の元社長、藤堂繁（内野聖陽）の経験をベースにしている。2019年、藤堂は3年前の学校土地の買収に関する件で、地検から事情聴取の呼び出しを受けた。検事の鈴鳴通子（松本若菜）はフレンドリーな態度を取っていたが、実は既に逮捕された学校の理事長と部下の木下と共謀した容疑をかけられていた。結果として、30億円の業務上横領の罪で逮捕され、拘置所に収監されることとなった。

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拘留が続く中、藤堂は会社を守るために社長を退任せざるを得なかった。しかし、恋人の林美奈（美村里江）から届いた手紙には「負けないで！」の言葉が書かれており、藤堂は涙を流しながら奮起を誓う。最強の弁護士軍団とともに逆襲の準備を整え、逮捕から8か月と2日に及ぶ拘留の後、6度目の請求で保釈が決定。裁判に向けた準備を始めた藤堂は、取り調べを録画した動画を検証する中で、驚愕の事実が隠されていることに気づく。映画はこの実話を基に、エンターテインメント性を織り込みながら描かれている。

俳優陣が共演する『負けへんで』のキャストと役割

主演の内野聖陽は、無実の罪を着せられながらも戦い続ける藤堂繁を熱演。松本若菜は検事の鈴鳴通子役として、事件の核心に迫る役回りだ。美村里江は藤堂の恋人である林美奈を演じ、精神的な支えとなる存在として描かれる。また、竜星涼をはじめとする弁護士チームが、藤堂の無実を証明し、真実を暴くための戦いに挑む。各俳優が個性的なキャラクターを演じ、緊張感あふれる物語を織り成している。これらのキャストの chemistry は、観客を引き込む重要な要素となっている。

実在の人物を描く『負けへんで』の制作背景

映画の原作は、山岸忍氏が自らつづった「山岸忍『負けへんで』」（文春文庫）である。事実は変えず、エンターテインメント性を高めながら実写化された本作は、単なる事件再現にとどまらず、人間のドラマと社会的な問題を深く掘り下げている。竜星涼は、実際に西愛礼弁護士という方が映画の中で東幸紀として描かれていることに触れ、そのリアリティへの敬意を示した。この作品を通じて、視聴者は司法制度の問題や、個人がどのように逆境に立ち向かうかについて考えるきっかけを得るだろう。公開後の反応が注目される。