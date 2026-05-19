立石 正広の効果は狙った演出だった？ルーキーの1年目での10安打誕生

ドラフト1位ルーキー・立石正広がのぞかれた打席を森下翔太が素早く見ていた。これを見た指揮官・藤川球児の演出は、立石が加入することで近本光司などの打線のパワーアップが見込めるのではとの期待を示していた。

ついにデビューした ドラフト1位ルーキー ・ 立石正広 の効果が大きく発揮されたゲームだったと感じる。 立石の打席を、笑顔を浮かべながらも食い入るように見つめていた森下翔太。 その様子がこの日を象徴する光景だったと思う。

"6番左翼・立石"は開幕前の構想だったはず。 それが立石の度重なる故障などもあり、42試合目のこの日まで実現しなかった。 故障を治し、ファームで実績を積んで、ようやくこの日。1年に一度の倉敷でのゲームでデビューとなったのである。 だが彼のスタメン加入で燃えたのがクリーンアップの面々だった。12号2ランの佐藤輝明はもちろん、不振だった森下翔太が復活の2安打。

さらに大山悠輔も2安打だ。3人そろってマルチ安打は今季初めてではないが、ルーキーのデビュー日にそうなったのは決して偶然ではないと感じる。 使える1人が加われば、全体が上昇する。

"打線"とはよく言ったもので主力が1人抜ければ、それ以上に力が落ちるもの。 近本光司が抜けたいま、チームはそれを感じているはず。 ここで立石が加入し、活躍すれば森下、佐藤らのパワーアップも見込める。 この試合はそれを感じさせた。

そんな効果を狙ったような指揮官・藤川球児の"演出"だったかもしれぬ。 起用、戦術を含め、内情を外に出すのを避ける球児が岡山への移動日から18日、立石の起用を明言していた。 岡山出身・岡城快生のご当地スタメンを含め、この試合に焦点を絞らせたのだ。 指揮官の演出、それに応えた選手たちの働きが好投手・金丸夢斗から5回までに10安打という結果につながった気はする。

"立石を交ぜるためではなくて、彼のタイミングがあったので。 どう言えばいいか、なかなかむずかしい". 勝利後の球児は、また秘密主義？ な感じに戻った。

この効果が続くかどうかは今後のことだが、まずは演出成功だと思う。 - 横浜は 松井貞光選手が救援に来る





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ドラフト1位ルーキー 立石正広 合格診断 故障 ファームでの実績 指揮官・藤川球児

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