立憲民主党の塩村文夏参院議員は28日、東京都内で政治資金パーティーを開いた。立民は、自民党派閥の政治資金パーティー収入不記載事件を受け、政治資金パーティーの開催そのものを問題視してきた。一方、塩村氏は、政治活動に必要な資金を確保し、支援者…

立憲民主党の塩村文夏参院議員は28日、東京都内で政治資金パーティーを開いた。 立民は、自民党派閥の政治資金パーティー収入不記載事件を受け、政治資金パーティーの開催そのものを問題視してきた。

一方、塩村氏は、政治活動に必要な資金を確保し、支援者と交流する機会にもなるとして、開催の意義を訴えてきた。 立民が深刻な財政難に直面する中、塩村氏が国会議員個人としてパーティーを開くのは初めてだ。

Advertisement

「落とし穴を埋めていく」 「誰かの利益誘導をするんじゃなくて、みんなが幸せになれるように」 塩村氏はあいさつで、悪質ホストクラブ問題を巡る風営法改正やコロナ禍での休業支援金制度の創設など、野党議員として後押ししてきた政策を振り返った。 「気づかないところに落とし穴があれば、その落とし穴をしっかりと埋めていく」と述べ、既存の制度では救済されない人々の支援に引き続き取り組む考えを示した。 国会議員になって以降、所属する政策グループ「直諫の会」として令和5年に政治資金パーティーを開いたことはあるが、個人としての開催は今回が初めてだという。