立正大の伊藤が3番で魅せる、関東大学リーグ2部専修大戦の舞台裏

立正大のフォワード伊藤が、関東大学リーグ2部第17節の専修大戦でベンチから流れを変えた。背番号3に込めた思いと、途中出場で示した存在感を紹介する。

10月22日に行われた 関東大学リーグ2部 第17節で、ホームの 立正大 が 専修大 を迎え撃った。ウォーミングアップの段階から、背番号3のフォワードである伊藤が周囲に声を掛け、試合に向かうチームの温度を上げていた。 立正大 は自動昇格圏内の2位につけ、1部昇格争いの真っ只中にいる。

伊藤はこの一戦でサブメンバーに入り、ベンチでキックオフの笛を聞いた。チームが勝利を強く求める大事な試合で、ムードメイカーとしての役割を担いながら、出番を待つ立場だった。

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背番号3に込めた思いと高校時代からの歩み

伊藤はフォワードながら背番号3を背負っている。その理由について本人は、Bチームから Aチームに上がることが決まった際に、マネージャーから3番と15番のどちらがいいかを尋ねられたと説明した。

どうせならインパクトが欲しいと考えて3番を選んだが、どこに行っても理由を聞かれるため、今では話題づくりにもつながっていると笑顔で話している。ユーモアを交えて語る姿は、高校時代から変わらない伊藤らしさを感じさせる。

伊藤は高校時代にキャプテンを務め、3年時のインターハイでは全国準優勝を経験した。卒業後は、強いチームで勝負したいという思いから立正大への進学を決断した。

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入学後は、守備の強度や運動量、空中戦、球際といった要求に直面し、多くの面で足りないものがあると感じたという。チームの中で戦えるレベルに近づこうと意識した結果、自分の持ち味が少しずつ消えていったと振り返る。チームのサッカーに合わせるか、自分のスタイルで勝負するかについて、長い時間迷っていたことも明かしている。

関東リーグのデビューは3年時の11月で、2部残留が決まった試合だった。スタメンでの起用に意気込んだものの、前半だけで2点をリードされ、ハーフタイムで交代となった。入学から3年間のリーグ戦出場は、合計わずか45分間にとどまっていた。

ケガからの復帰とAチームでの役割

最高学年となった今シーズンは、春先の御殿場合宿でケガを負い、リーグ開幕前の時間をリハビリに費やした。復帰後も主戦場はBチームだったが、5月にチームが3連敗を喫したタイミングで、Aチームへ引き上げられた。

伊藤は当時の練習の雰囲気について、地獄のようだと感じたと話す。こんな形でサッカーをするのは嫌だと思った一方で、チームを明るくすることを自分に求められているのではないかと受け止め、まずは雰囲気を良くすることを強く意識したという。

現在もチームの中で明るいキャラクターは定着しており、ベンチ入りしている自分の役割はプレー2割、モチベーター8割だと冗談交じりに語る。誰にでもできることではないからこそ、自分がやるべき仕事だと考えている。

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専修大戦の終盤で見せた逆転劇と取材の思い

専修大戦では、チームが劇的な逆転ゴールを挙げた。日夏太の得点で応援席が沸く中、伊藤は90+3分からピッチに登場し、クローザーとしての役割を果たした。この勝利で、チームは連敗をストップさせた。

伊藤には、ピッチに入る前の89分にイエローカードが提示されていた。記録上の理由は、C7の無許可入場である。今季の関東2部リーグで、この理由による警告は伊藤の一例だけという珍しいケースだった。

伊藤本人によると、逆転ゴールが決まった際に日夏太が応援席の方へ向かい、それを追いかけているうちにピッチへ入ってしまったという。まだアップ中だったため、ピッチを横断して喜びに向かったところで審判に気づかれ、警告を受けた。試合後には、なぜイエローカードが出ているのかと周囲から声を掛けられたと笑って振り返った。

今季初のベンチ入り、初の出場、そして出場前の初のイエローカードという珍しいハプニングを経ても、チームの連敗ストップに伊藤が果たした役割は小さくなかったと言える。

伊藤はここまで、12節の産業能率大戦でゴールを記録している。一方で、16節終了時点までの出場機会は5試合で、その大半が終盤からの途中出場だった。大学4年生という時期にこの数字となっている状況を踏まえ、今年で真剣なサッカーに区切りをつける可能性もあるのではないかと感じていた。

高校時代に取材の縁があったことから、平日開催で日程の合った専修大戦を取材に訪れた。高校卒業後に伊藤の試合を取材するのは初めてで、そのプレーを見られる最後の機会かもしれないという思いもあった。ウォーミングアップ後、伊藤はカメラを構えていた取材者のもとへ挨拶に来てくれた。取材者が、ゴール裏で写真を撮っているから点を取ったらよろしくねと伝えると、伊藤は笑顔で、たぶん3回はそっちに行くと思いますと答えたという。ベンチスタートで出場も未定の中での言葉に、伊藤らしさが表れていた。