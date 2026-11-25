立憲民主党の田名部匡代幹事長は25日の会見で、小沢一郎前衆院議員の週刊誌報道について言及した上で、党内改革を目的とした党再生推進本部の設置を報告し、党の立て直しへの強い決意を示した。

立憲民主党 の 田名部匡代 幹事長は25日の記者会見で、今年1月まで立民に所属し、現在無所属の 小沢一郎 前衆院議員（84）の逢瀬を巡る週刊誌報道について、「まだちょっと私、それを拝見していないので、どんな表情をされていたか分からないが、われわれが一緒にいたときはとても穏やかな表情で、いろいろご指導いただいたこともあります」と振り返った。

小沢氏を巡っては、週刊文春が40代女性とのデートを報じた。 小沢氏は同誌の取材に、離婚していると説明している。 田名部氏は会見で、地元の神社で出会った94歳の男性とのやり取りも紹介。

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「すごい急な階段を上って神社のお参りに来ていて、『その元気の秘訣は何ですか』って言ったら、『いくつになっても恋をすることです』って教えてくれて、とってもすてきだなと思いながら聞いていました」と語った。 立民は会見に先立って、常任幹事会で「党再生推進本部」の設置を決めた。 政策や選挙、財政など党全般の改革に取り組むという。

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田名部氏は「今のこの厳しいどん底の状況から、われわれは党を挙げて、みんなで結束をして、もう一度、国民の皆さんに信頼していただける立憲民主党として、期待していただける立憲民主党として、立ち上がっていくぞ、はい上がっていくぞ、そういう強い思いを持って、この本部の中で議論を進めています」と強調した。 （奥原慎平）