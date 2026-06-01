立憲民主党女性議員が語る政治活動における性差别的バッシングと党内の課題

立憲民主党の女性国会議員らがテレビ番組で、野党活動における性差别的なバッシングや政党内部での課題について語った。メディア報道の在り方、SNSでの誹謗中傷、女性議員への Roles に関する偏見などが議論され、女性政治家が直面する構造的困難が明らかになった。番組内では連帯や戦う決意が示され、政治現場でのジェンダー平等の実現に向けた意識の高まりが見られた。

この日の番組では、 立憲民主党 に所属する女性国会議員たちが、野党としての活動や党内での立場、そして性に基づく バッシング について率直に語り合った。 まず蓮舫氏は、同じ 立憲民主党 の 辻元清美 氏との関係性に触れ、お互いに批判を受ける存在であるとし、「2人で傷をなめ合う感じ」と表現した。

この発言から、野党女性議員が単独で攻撃を受けるだけでなく、連帯して精神的に支え合う必要性を感じている実情が浮かび上がる。 続いて辻元氏は、国会での質問態度について、男性議員なら「しっかりしている」と評価される場面が、女性議員だと「うるさい女」と見なされる傾向があると指摘。2人セットで批判されることも多いと笑いながら明かし、バッシングが心理健康に与える影響にも言及。 落ち込むことがあっても、お互いに電話で励まし合うなどのサポートを行っていると語った。

MCである上田晋也が、野党の立場について「追求しなければならない部分が多いから不利」との見方を示すと、蓮舫氏はメディア報道の在り方を問題視。 政策や提言の中身よりも「総理、総理、総理」といった衝撃的な一言だけが切り取られ、それが「残像」として残ってしまう現状を辛辣に指摘した。 自民党の野田聖子氏が「いい子ちゃんで叩かれない」と揶揄されると、野田氏は「戦わずして勝つ」と返答。 野党が「攻撃しないといけない」ため、政党として真面目で手を抜かない女性議員を重用しているのではないかという推測が交わされた。

さらに蓮舫氏は、同党内の伊藤孝恵氏に言及。 女性が活躍する政党の中で秀でているため、「媚びている」といった中傷を受けると明かす。 伊藤氏は、国対委員長やコミュニケーション統括本部長といった役職を担うと「女を使ってる」などとSNSで執拗に攻撃され続けていると告白。 これを放置すれば、後続の女性議員たちも同じ目に遭うため、「徹底的に戦ってやる」と宣言。

訴えを起こす決意を表明した。 一連の議論を通じて、日本の政治現場における女性議員の直面する構造的困難、特に野党に所属する者が受ける二重のプレッシャー--男性優位の社会通念に基づく性差別的評価と、政党としての攻撃的役割--が明確になった。 メディアの断片的報道、SNSでの誹謗中傷、党内の男女間力学などが複雑に絡み合い、女性政治家の活躍を阻む要因として浮き彫りとなったのである





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