日本テレビ系の長寿演芸番組『笑点』の大喜利メンバーとしておなじみの人気落語家、立川晴の輔（54）が、2027年4月から前代未聞の独演会に挑む。落語立川流への入…

日本テレビ系の長寿演芸番組『笑点』の大喜利メンバーとしておなじみの人気落語家、立川晴の輔（54）が、2027年4月から前代未聞の独演会に挑む。 落語立川流への入門30周年を記念した「立川晴の輔 全国人口第3位の都市を巡る独演会」。

あえて全国47都道府県ごとの「人口第3位の都市」に着目するという試みだ。 なぜ県庁所在地でも、第2の都市でもなく、あえて「3位」を選んだのか。 そこには、寄席を持たない立川流ならではの原点と、晴の輔が長年積み重ねてきた地域との深い縁があった。

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「2位じゃダメ？ 」を逆手に取った“第3位”の妙味 ツアーの皮切りは2027年4月11日の神奈川県相模原市。 以降、埼玉県川越市、茨城県日立市、愛知県岡崎市、宮城県大崎市、岩手県一関市、栃木県栃木市、北海道函館市と、いずれも県庁所在地ではないものの、確かな歴史と文化を持つ地方の中核都市が並ぶ。 選定基準は2026年（令和8年）1月1日現在の住民基本台帳（郡部除く）に基づく厳格なもので、東京都は区部と市部でそれぞれ第3位を選出するというこだわりようだ。