フジテレビ系月9ドラマ『救命病棟24時』第9話にて、落語家の立川志らくと林裕太が師弟役で初出演。延命を拒む末期がんの師匠と弟子の心温まる交流を描く。

フジテレビ 系月9枠の医療ドラマ「 救命病棟24時 」に、落語家の 立川志らく と 林裕太 がゲスト出演することが29日に明らかになった。この二人は、本作で落語界の師弟役を演じる予定である。

第9話のキャストと物語の核心

12月9日午後9時に放送される第9話のキャスト陣には、江口洋介と松嶋菜々子によるダブル主演に加え、今回初出演となる立川と林の名が加わった。立川志らくは末期がんを患い、都立第三病院の救命救急センターへ搬送される落語家「扇家福々」を演じる。一方、林裕太は福々の唯一の弟子である「河原崎優斗」の役を担う。

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物語の中心には、肝細胞がんが破裂し、肺にも転移が進んだ状態での扇家福々の運命が描かれる。福々は延命措置を望まない強い意思を示している。そんな中、弟子の河原崎が「落語をやめる」と師匠に告白した際、福々は冷たく突き放す反応を見せる。師匠と弟子は、最期の瞬間が近づく中で再び心を通わせることができるのか、その関係性が焦点となる。

また、河原崎が人生を変えた福々の落語「紺屋高尾」を聞くことができるかどうかも、話の重要な要素として描かれる予定である。このドラマシリーズは、救命救急の現場のリアルな医療行為と、患者および医療従事者の人間ドラマを深く掘り下げていることで知られている。

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立川志らくの心境と演技への期待

出演が決定した際、立川志らくは「まさかと思いました。あの世界に入り込めるのかと思うと夢見ごこち」と驚きと喜びを語った。特に進藤先生に診察してもらえることへの喜びを示しており、医療現場の専門的な描写への期待感を隠さない。福々役については、「壮絶な人生を懸けた落語を披露しているのでお楽しみ下さい」と、自身の芸を通じて役の深みを表現する意欲を見せた。

林裕太の緊張感と落語体験

林裕太は、自身が生まれる前から続いているドラマシリーズに出演できることに対し、「大変うれしく思いました」と率直な感想を述べた。しかし、落語家の役を演じるという知らせを聞いた際には、喜びと同じくらいの焦りを感じていたと振り返る。撮影に臨むにあたり、林は事前に入念に落語の練習を重ね、立川から直接指導を受ける場面もあったという。

林はこの貴重な経験について、「落語の奥深さに少しだけ触れられたような気がします」と手応えを語った。若手俳優としての挑戦が、長年活動するベテラン落語家との共演を通じてどのような成果を生み出すかが注目されている。視聴者は、医療ドラマという枠組みを超えて、師弟間の葛藤と和解、そして落語という伝統芸能の魅力が交差する物語を楽しむことができるだろう。