俳優・江口洋介、松嶋菜々子がダブル主演を務める、フジテレビ系月9ドラマ『救命病棟24時』（毎週月曜 後9：00）の第9話（12月7日放送）に、立川志らく、林裕太の出演が決定した。

俳優・江口洋介、松嶋菜々子がダブル主演を務める、フジテレビ系月9ドラマ『救命病棟24時』（毎週月曜 後9：00）の第9話（12月7日放送）に、立川志らく、林裕太の出演が決定した。 『救命病棟24時』は、救命救急の現場で命に向き合う医師や看護師たちの姿を描く医療ドラマ。1999年に誕生し、今作で第6シリーズとなる。2013年放送の第5シリーズから13年ぶりの復活となり、江口演じる孤高の天才救命医・進藤一生と、松嶋演じる救命医・小島楓が16年ぶりに再集結する。

末期がんを患い、都立第三病院の救命救急センターに搬送されてくる落語家・扇家福々（おうぎや・ふくふく／本名：福永浩）役。 肝細胞がんの破裂で運び込まれ、肺への転移も進行している状態の中、延命措置を望まない意思を示す。 唯一の弟子が「落語をやめる」と打ち明けると、冷たく突き放すが…。 また、林は、福々の弟子、河原崎優斗（かわはらざき・ゆうと）役。

Advertisement

新卒で入った会社に迷いを感じていた時、福々の落語『紺屋高尾』に出会い、その世界に魅了されて弟子入りを志願。 しかし、福々から厳しい言葉を浴びせられ続け、『紺屋高尾』を聞かせてもらえないまま、「落語をやめる」と決意。 その思いを伝えるため訪れた先で、福々が倒れ、病院まで付き添う。 林は、月9初出演を果たすとともに、志らくの直接指導も受けて、落語に初挑戦する。