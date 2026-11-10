立命館大・甲子園ボウル2連覇へ関学大を撃破 小段天響ら誓い

全日本大学選手権甲子園ボウルで2連覇を目指す立命館大学。関西学院大学との激突へ向け、WR小段天響や藤岡昂汰主将らが勝利への執念を語った。

立命館大学 アメフト部は10日、全日本大学選手権決勝の「 甲子園ボウル 」に向けた会見を開いた。チームは現在、 関西学生リーグ で全勝を続けており、15日に大阪・万博記念競技場で 関西学院大学 と対戦する。この試合で勝利すれば、念願の2連覇が実現する。現地で会見に臨んだ選手たちは、歴史的なライバル対決を前に、勝利への強い決意を明らかにした。

関学大との歴史的ライバル対決の背景

立命館大学が直面する最大の課題は、関西学院大学という強敵だ。昨年の甲子園ボウルで立命館大学はスタメン入りし、関学大の撃破に貢献した経験を持つ。しかし、その強さは計り知れないものがあると選手たちは語っている。関学大の選手たちは、史上最多となる34度の日本一を経験しており、その身体能力は驚異的なものだと指摘されている。

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昨秋のリーグ戦でも、立命館大学は関西学院大学に対し3対24で敗れている。この敗戦は、両チームの実力差を如実に示す結果となった。他の部員からも、関学大のタックルは非常に鋭く、油断すれば重大なケガを負いかねないという声が上がっている。この難敵を前に、立命館大学の選手たちは恐怖とも取れるほど鮮烈な記憶を抱えながら、再び戦う準備を進めている。

小段天響が示す確実な勝利への道

立命館大学のWR（Wide Receiver）である小段天響選手は、今季の関西学生リーグで活躍を続けている。11月1日時点の獲得ヤード数は211で、リーグトップ30位という好成績を収めている。小段天響選手は、関西学院大学でも下級生時代から活躍した経歴を持つ。母校の大産大付高などで汗をともに流した仲であるため、両選手の間には現在も深い親交が築かれている。この特別な関係性は、プレッシャーのかかる試合においても、選手としての敬意と切磋琢磨する姿勢を生み出している。

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小段天響選手にとって、関学大との戦いは単なるライバル対決以上の意味を持つ。昨年の甲子園ボウルでスタメンとして出場し、勝利に貢献した経験は、今年への自信へと繋がっている。しかし、関学大の選手たちが持つ、34度の日本一という歴史的実績に裏打ちされた強靭な体格的優位性は、依然として克服すべき大きな壁だ。小段天響選手は、この壁を乗り越え、再び関学大を撃破することで、立命館大学の優勝に貢献するつもりだと示している。

藤岡昂汰主将が導くチームの勝因

立命館大学のDB（Defensive Back）で主将を務める藤岡昂汰選手は、チームの勝利への執念が昨年と変わらないと強調した。藤岡昂汰主将は、当初は2位通過でもよいという声が出かねない状況を考えていた。しかし、自身がリーグ1位通過を目指すという意思を示した瞬間、チーム内の雰囲気は一変したという。マイナスな声や妥協を求める声は消え去り、全員が最高傑を作ろうとする姿勢に変わっていった。この主将のリーダーシップが、チームの士気を高めている。

関西学生リーグを全勝で駆け抜ける立命館大学の現状は、藤岡昂汰主将の意志が反映された結果だ。選手たちは、関学大という強敵を前にしても、恐れを知らず、むしろその強さを武器に変えて戦おうとしている。15日に行われる甲子園ボウルで、立命館大学が関学大を撃破し、2連覇を達成できるかが注目されている。選手たちの表情からは、勝利への自信と、歴史を作ろうとする意欲が読み取れる。両校の激突は、単なる勝敗だけでなく、日本の大学アメフトの新たな時代を切り拓くものとなる可能性がある。