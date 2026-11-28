全日本学生少林寺拳法連盟は２８日、第６０回少林寺拳法全日本学生大会「花様年華」（１０月３１日・船橋アリーナ、１日・日本武道館）の公式記録を発表した。全国１１２大学、１３６４拳士が参加した大会の最終集

全日本学生少林寺拳法連盟は２８日、第６０回少林寺拳法全日本学生大会「花様年華」（１０月３１日・船橋アリーナ、１日・日本武道館）の公式記録を発表した。 全国１１２大学、１３６４拳士が参加した大会の最終集計を確定し、日本体育大学が総合優勝。

運用法の技術と礼儀・マナーまで採点する立合評価法でも日体大が総合１位だった。

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▽立合評価法（総合） １位・日体大、２位・追手門大、３位・近大、４位・同大、５位・早大、６位・関大、７位・明大、８位・東海大、９位・神戸大、慶大、駒大、松山大【組演武】▽男子三段以上＝木村京真、杉山奏太（日体大）▽女子三段以上＝武田美咲、花里美奈（日体大）▽男女二段以上＝赤崎開次、伊東海奏（追手門学院大）▽男子二段＝栗山優清、千代森悠希（日体大）、▽女子二段＝大塚咲穂、山口葵（学習院大）▽男子初段＝玉那覇宙、山崎颯也（日体大）▽女子初段＝君島舞、原千智（明大）▽男女初段＝高松優、堀本光（明大）▽男子茶帯＝石田湧一朗、木曽陽生太（明大）▽女子茶帯＝小野澪莉、佐々木純（専大）▽男女茶帯＝荒木瑚子、冨永真太郎（慶大）▽男子白緑帯＝嶋児法晟、中前爽太（立大）▽女子白緑帯＝伊礼絵菜、佐久間理央（学習院大）▽男女白緑帯＝池田幸花、園田健太（専大）【団体演武】▽団体＝日体大（浅川、安藤、奥村、木村、栗山、佐藤、下野、杉山）▽女子団体＝日体大（岩元、小松崎、杉山、鈴木、武田、花里、藤内、光田）