STORIA GAMESは11月22日、『Beyond the Curtains（カーテンの向こう側）』を12月11日にリリースすると告知した。

』を12月11日にリリースすると告知した。 対応プラットフォームはPC（Steam）で、日本語字幕に対応。 発売に向けて、体験版のアップデートも予定されているそうだ。 『カーテンの向こう側』は、窓の外の情景や出来事などをただ静かに眺める、癒し系の放置ゲームだ。

本作でプレイヤーは、3つの「窓のある光景」から一つを選択して、ゲームを開始する。 街の一角が映る「最後の一葉」、各地を巡る列車の車窓が登場する「美景巡り」、命の終わりに寄り添うという「墓守」が登場。 たとえば最後の一葉では、犬の散歩をする人や通学中の女子生徒が通ったり、上空を飛行機が通り過ぎていったりなど、普遍的な街角の風景にちょっとした変化が発生する。 一方で本作にはチュートリアルやクエスト、目標などは存在していない。3つのテーマで用意された窓の外の景色や事件の経過を観測する、静かなゲームプレイが待ち受けている。

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システム面では、本作では部屋の中にある「うたた寝」ボタンによって、時間帯の変更が変えられる。 朝と夕方と夜、切り替えによって3つの情景が眺められるようだ。 画面内にある一部のものはクリックできるようになっており、反応をしてくれる通行人なども存在。 部屋の中にはラジオなどが用意されており、音楽の変更なども可能となっている。

また窓の外の景色は時間と共に変わり、室内の様子も少しずつ変化していくとのこと。3つのテーマにはそれぞれ物語も用意されており、変化の中で部屋の主についてわかるそうだ。 本作は、台湾の開発チームNarratorおよびStoriaが手がけている。 公式サイトによると、両チームは2022年に設立されたSTORIA GAMESの擁する開発チームだ。

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過去作としては『夜光』や『Lingua Fleur: Lily』などをリリース。2025年リリースの『Alice’s World』については、記事執筆時点でSteamのユーザーレビュー346件中89％の好評を得てステータス「非常に好評」を獲得している。 両チームは、どちらも物語主導のPCゲームを制作しているのだという。 本作『カーテンの向こう側』は、そんなNarratorおよびStoriaによる放置ゲームとなる。

Steam上のお知らせによると、本作は想定よりもずっと開発に時間がかかってしまったものの、作品の裏側にある物語と細部の表現をできる限り充実させたとのこと。3つのテーマにもそれぞれ物語が加えられているといい、放置して眺めている中で何らかのストーリーが見つけられるだろう。 また本作では、Steamにて体験版が公開中。 体験版は、発売前にもう一度アップデートがおこなわれるそうだ。