空色ユーティリティとBIRDIE WING、コラボミニアニメ公開！

ゴルフアニメ「空色ユーティリティ」と「BIRDIE WING -Golf Girls' Story-」がスペシャルコラボミニアニメを公開!ほしみんGOLFチャンネルにイヴと天鷲葵が登場!

現在放送中のTV アニメ 「 空色ユーティリティ 」の公式YouTubeチャンネルにて、TV アニメ 「 BIRDIE WING -Golf Girls' Story-」とのスペシャルコラボミニ アニメ 前編が公開されました。 ゴルフ を題材にした アニメ という共通点を持つことから今回の作品を超えたコラボが実現。「 空色ユーティリティ 」の星美彩花が運営するほしみんGOLFチャンネルに「 BIRDIE WING -Golf Girls'

Story-」の主人公・イヴと天鷲葵が遊びに来てくれたという内容です。\ミニアニメでは、イヴと葵が彩花と出会って、一緒にゴルフをしたり、その楽しさを共有したりする様子が描かれています。両作品のキャラクターが互いの世界観に触れ合うことで、新たな発見や刺激が生まれている様子が伺えます。さらに、イヴと葵の個性的なゴルフスタイルが彩花とどのように絡み合うのか、今後の展開に期待が高まります。\コラボミニアニメは、それぞれの作品の世界観を理解せずに視聴することも可能です。ゴルフという共通のテーマを通して、キャラクターたちの魅力やストーリーがより深く楽しめるように設計されています。また、両作品のファンにとっても、それぞれのキャラクターが新たな視点から描かれることで、新鮮な驚きを与えてくれる作品となっています。コラボミニアニメは前編のみ公開され、後編の公開も予定されています。2つのゴルフアニメの世界をさらに深く楽しむことができる機会となりますので、ぜひ視聴してみてください





