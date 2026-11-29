お笑いコンビ空気階段の鈴木もぐらが、約3カ月の減量で84キロまで落とした体重がわずか半年で約30キロ増加したことを明かし、共演者を驚かせた。

お笑いコンビ・ 空気階段 の 鈴木もぐら （39）が28日放送のフジテレビ系『 さんまのお笑い向上委員会 』（毎週土曜 後11：10）に出演。 約3カ月の減量で84キロまで落とした体重が、その後わずか半年で約30キロ増加したことを明かし、共演者を驚かせた。

番組冒頭、MCの明石家さんまから「もぐら、お前また太ったやないかい！ 痩せてあれで体良かったんやろ」と指摘された鈴木は、「そうなんですよ。84キロくらいになりまして、それがもう半年で30キロぐらい戻っちゃいまして」と告白。 共演者からは「ええ!? 」「自由自在じゃないかよ」と驚きの声が上がった。

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鈴木は今年4月に同番組へ出演した際、体重123キロから85キロまで減量したことを報告していた。 かつて体重が120キロを超えていた頃は、膝や股関節に痛みを抱え、仕事先からホテルまで約40メートルの移動にもタクシーを利用していたという。 昨年3月には人工股関節の手術も受けており、減量後は歩く速度が速くなったと喜びを語っていた。 さんまから「膝のために痩せてたんやろ？