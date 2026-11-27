vivoのゲーミングブランド「iQOO」から「iQOO Neo12」が中国で登場した。vivo初の185Hzディスプレイは、上位モデル「iQOO 16」の165Hzを上回る。空冷ファンや9000mAhバッテリーも備え、価格を抑えつつゲーム性能を追求した。

vivoのゲーミングスマートフォンブランド「iQOO」から、「iQOO Neo12」が中国で登場しました。 高リフレッシュレートのディスプレイ、空冷ファン、大容量バッテリーを搭載しつつ、価格をやや抑えることでモバイルゲームユーザーを狙った製品です。

プロセッサはSnapdragon 8 Elite Gen 5を搭載しています。1世代前のものながら、現在でも高い性能を誇ります。 ディスプレイは6.83型、3200×1440ピクセルで、最大リフレッシュレートは185Hzです。vivoとして初めて185Hzに対応したモデルとなります。1カ月前に発表された、Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6を搭載する「iQOO 16」が165Hzですから、本体性能を引き下げたモデルの方に高性能なディスプレイを搭載していることになります。

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背面パネルは独特のテクスチャを施した仕上げになっています。 カメラ部分には、メッシュに覆われた楕円状のパーツがあります。 ここが吸気口で、内蔵ファンで空気を取り込んでプロセッサ周りを冷やし、本体右側面からあたたまった空気を逃がします。185Hzのリフレッシュレートに対応するゲームは「Call of Duty: Mobile」や「Delta Force」など50タイトル以上あります。