積水化学、獺祭酒造排水でMABR実証 省エネ排水処理「MemBreath」

積水化学工業は酒造排水を対象とした実証試験を開始。独自技術「MemBreath」により、エネルギー消費と廃棄物削減を実現し、環境規制強化に対応。

積水化学工業 株式会社は、大手酒造メーカーである株式会社獺祭との提携において、酒造排水を対象とした実証試験を開始したと発表した。この試験は、同社が開発した独自の平膜型 MABR （膜曝気生物膜反応器）技術である「MemBreath」の実用化に向けた重要なステップである。環境・ライフラインカンパニーのプレジデントである平居 義幸が責任者となり、代表取締役社長の清水 郁輔が率いる積水化学グループの取り組みが進められている。

獺祭酒造排水での技術実証開始

株式会社獺祭の工場において発生する酒造排水に対して、積水化学工業の排水処理技術が適用されることになった。この実証試験は、既存の化学分野における有効性の検証結果を受けて、食品および飲料分野での展開を拡大するための第一歩となる。排水処理施設においては、世界的な環境規制の強化や脱炭素社会への移行に伴い、エネルギー消費量の削減、廃棄物の低減、そして処理性能の向上が強く求められている状況にある。これらの課題に対応するため、積水化学はMABR技術に着目し、その実用化を加速させている。

Also read 太陽を281.1年かけて公転する準惑星候補の天体「2026 ED138」が見つかる

平膜型MABRの構造と効率性

採用された「MemBreath」は、膜を介して微生物に効率的に酸素を供給する仕組みを採用している。この技術により、排水中に含まれる有機物が微生物の働きによって分解され、浄化処理が行われる。積水化学工業が独自に開発した平膜構造は、高い酸素透過性と優れた強度を両立させており、従来の技術と比較してエネルギー効率に優れている。この構造的特徴により、環境負荷の低減と処理性能の向上を同時に実現可能となった。この革新的なアプローチは、水処理分野における持続可能な解決策として注目されている。

Advertisement

環境規制対応と部門間の連携

積水化学グループは、これらの環境課題に対応するために複数の部門が連携して技術開発を進めている。環境・ライフラインカンパニーを筆頭とした組織体制の下、技術の最適化と実用化に向けた調査が行われている。世界的な潮流として、工業排水処理における二酸化炭素排出量の抑制が重要視されており、積水化学の取り組みはこれに直結している。化学分野での実績を基盤とし、その知見を食品・飲料分野へと転用することで、技術の汎用性と信頼性をさらに高めている。このように分野横断的な視点を持つことで、より幅広い産業への適用可能性を探っている。

下水処理分野への展開と未来像

今後は、適用分野のさらなる拡大を図り、将来的には下水処理分野での活用も視野に入れている。酒造排水といった特定の産業排水から、より一般的な都市部の下水処理への技術適用を目指すことで、「MemBreath」の普及を加速させる計画だ。水処理分野におけるエネルギー消費量の削減と廃棄物の削減、そして処理性能の向上に貢献することで、社会全体の脱炭素化への貢献を目指している。この実証試験の成功とデータ蓄積は、今後の技術標準確立や他企業への技術供与の可能性を広げる要因となる。環境配慮型の排水処理技術市場において、積水化学工業は先駆者的な立場を維持していく考えだ。