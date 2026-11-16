稲葉浩志 東京ドーム初ソロ公演 12月17日開催決定

稲葉浩志がB'zの故郷・東京ドームでソロ初のワンマンライブを開催することを発表した。12月17日公演に向け、カウントダウンは既に始まっている。

インディーズレーベルVERMILLION RECORDSの代表アーティストであり、ロックバンド「 B'z 」のヴォーカリストである 稲葉浩志 が、自身にとって初となる 東京ドーム でのソロワンマンライブ開催を正式に発表した。この決定は、 稲葉浩志 の公式サイトにて12月17日午前0時に向けて開始されていた謎のカウントダウンイベントの結果として、ファンたちの長年の期待に応える形で明らかになったものである。

稲葉浩志の東京ドーム初公演決定背景

稲葉浩志は1997年にソロデビューアルバム「マグマ」をリリースし、その後ミリオンセールスを記録するなど、ソロアーティストとしても確固たる人気を維持してきた経緯がある。今回の東京ドーム公演は、12月17日に開催される予定であり、その準備のためにサイト上では前日からカウントダウンがスタートしていた。多くのファンがどのような発表がなされるのかを待ち望む中、ついにその舞台が選定されたことになる。このドームは、稲葉がソロ活動において初めて挑む巨大会場であり、過去25回のB'zライブ開催という歴史がある特殊な場所でもあるため、その緊張感と期待感は非常に高いものとなっている。

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B'z活動とソロ活動の音楽性における違い

稲葉浩志のソロライブと、パートナーであるギタリスト松本孝弘と共に活動するB'zとのライブでは、構成される音楽性とステージの雰囲気に明確な違いが存在する。B'zの楽曲は、主に松本孝弘による作曲と稲葉による作詞で構成され、巨大空間であるドームやスタジアムでの観客の心を掴むために設計された壮大なロックナンバーが中心を占めている。これに対し、稲葉浩志のソロ楽曲は彼一人が書き上げることが多く、実験的なサウンドプロダクションや内省的な歌詞が特徴として挙げられる。これまでのソロライブの主戦場は、音響や臨場感が直接届くホールやアリーナであったため、130回以上のドーム公演経験があるB'zとは異なり、ソロとしてのドーム初公演がどのようなステージになるかは不確定要素も含んでいる。

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近年の活躍と紅白歌合戦初出場への意気込み

稲葉浩志は、今年放送されたネットフリックス中継のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）において、応援歌として1985年に岩崎良美が歌唱したアニメ「タッチ」の主題歌のカバーバージョンを提供し、大きな注目を集めた。3月の大会期間中、侍ジャパンの試合前に東京ドームでパフォーマンスを行った際、スタンドを埋め尽くした野球ファンというアウェー感漂う環境の中でも、稲葉自身の迫力あるシャウトと歌で大会の盛り上げに貢献し、その存在感を再確認させる結果となった。さらに、大みそかにはNHK紅白歌合戦にソロアーティストとして初めて出場し、「タッチ」を歌唱する予定である。東京ドームでのソロ公演において、新たな観客層やファンとのご縁が生まれることを希望しており、ソロシンガーとしての地位が再認識された好機を捉えてホームグラウンドを沸かせたいと考えている。