稲葉友、初の舞台ギタリスト挑戦――『俺節』ゲネプロで熱演と仲間への称賛を語る

俳優の稲葉友が、演歌を志す青年コージとギタリスト・オキナワを描く舞台『俺節』のゲネプロ取材会に初舞台ギタリストとして登場。松田元太との共演エピソードや、妻・藤田ニコルとの第一子誕生後初の公の場でのコメントなどを披露し、作品への熱意と仲間への感謝を語った。

俳優の 稲葉友 （33歳）が、2024年5月9日東京都内で開催された舞台『俺節』のゲネプロ取材会に出席したことが明らかになった。 この作品は、演歌歌手を志す青年・コージ（ 松田元太 ）が、純粋で不器用ながらも己の夢に向かって突き進む姿を描いたヒューマンドラマで、2024年5月10日から東京建物 Brillia HALLをはじめとする複数会場で本公演がスタートする。

稲葉はコージの親友であり、同じく音楽の世界で生きるギタリスト・オキナワ役を務める。 これまで舞台上で楽器演奏を経験したことがなかった稲葉にとって、本役は初の楽器演奏挑戦となり、半年にわたる徹底した稽古と自己鍛錬を経て、ギターテクニックを身に付けたという。 その努力の過程は、稲葉自身が「舞台上で楽器を弾くことも、共演者と共に作品を作り上げていく感覚が、これまでの映画やドラマとは違う新鮮さがあり、非常に楽しみだ」と語った言葉に集約されている。 取材会では、共演者である松田元太との関係性についても語られた。

松田は本作の主人公・コージを演じ、稲葉の相棒オキナワとして作品の核を支える人物だ。 稲葉は松田のことを「カッコいい人」と評し、初めて本読みを行った際に「抜き方を知らないんだろうな」と感じたほど、役作りに対する真摯な姿勢に感銘を受けたエピソードを披露した。 特に印象的だったのは、稽古の最初の段階で松田が「ここは歌を抑えていいよ」と指示したにも関わらず、全力で歌ってしまった場面である。

「抑えるってどうやるんですか…」と戸惑う松田に対し、稲葉は「本物だな」と評価し、二人のプロフェッショナリズムが光ったと語った。 また、松田側も「稲葉とヒロイン役のキム・チャンミが常に本気で真っすぐに演じてくれるので、私もその熱に引き込まれ、コージとしての役割に全力を注げる」と感謝の意を示し、共演者同士の相互尊敬が舞台全体に良い影響を与えていることがうかがえる。 この取材会は、稲葉にとって個人的にも大きな節目となった。 昨年10月に妻・藤田ニコル（28歳）との第一子誕生を公表した後、初めての公式登場となる場であった。

稲葉は「これまで自宅で家族にギターを聞かせることはほとんどなかった」と告白し、松田からは「子どもだけでなく、私にも演奏してほしい、音楽が届くと嬉しい」と冗談交じりに要望が出された。 稲葉はそれに対し「ほどほどにしろよ」と軽くツッコミ、二人の仲の良さが会場に漂った。 公演は5月10日から全国主要都市で上演され、演歌とロックが交錯する新感覚ミュージカルとして注目を集めている。 稲葉は「音楽と演技を通じて、観客に新しい感動を届けたい」と意気込みを語り、舞台の成功に向けて意欲を燃やしている





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