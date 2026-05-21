稲葉、ソロデビュー30周年を記念して全国ツアー開催

稲葉は9月に4都市、10月に3都市、11月に2都市、12月に2都市、2027年1月10日に兵庫県GLION ARENA KOBEで行われる。サポートメンバーはシェーン・ガラース（Dr）、徳永暁人（B）、デュラン（G）、サム・ポマンティ（Key）です。
1997年1月にアルバム『マグマ』で ソロデビュー した稲葉、2027年1月に 30周年 を迎え、全国各地に‘Koshi Inaba LIVE 2026-2027 ～enⅤ～’というツアーを行います。
サポートメンバーとしてシェーン・ガラース（Dr）、徳永暁人（B）、デュラン（G）、サム・ポマンティ（Key）が参加します。 ツアーは以下の会場で開催されます： 2026年9月22日（火・祝）岡山県 津山文化センター 大ホール 2026年10月4日（日）群馬県 美喜仁桐生文化会館（桐生市市民文化会館）シルクホール 2026年10月24日（土）栃木県 栃木県総合文化センター メインホール 2026年11月1日（日）沖縄県 沖縄コンベンションセンター 劇場棟 2026年11月14日（土）北海道 札幌文化芸術劇場 hitaru 2026年11月23日（月・祝）秋田県 あきた芸術劇場ミルハス 大ホール 2026年12月6日（日）香川県 レクザムホール（香川県県民ホール）大ホール 2026年12月18日（金）福井県 フェニックス・プラザ エルピス大ホール 2027年1月10日（日）兵庫県 GLION ARENA KOB
稲葉 ソロデビュー 30周年 全国ツアー 会場 サポートメンバー
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