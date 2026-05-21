稲葉、ソロデビュー30周年を記念して全国ツアー開催

稲葉は9月に4都市、10月に3都市、11月に2都市、12月に2都市、2027年1月10日に兵庫県GLION ARENA KOBEで行われる。サポートメンバーはシェーン・ガラース（Dr）、徳永暁人（B）、デュラン（G）、サム・ポマンティ（Key）です。

1997年1月にアルバム『マグマ』で ソロデビュー した稲葉、2027年1月に 30周年 を迎え、全国各地に‘Koshi Inaba LIVE 2026-2027 ～enⅤ～’というツアーを行います。

サポートメンバーとしてシェーン・ガラース（Dr）、徳永暁人（B）、デュラン（G）、サム・ポマンティ（Key）が参加します。 ツアーは以下の会場で開催されます： 2026年9月22日（火・祝）岡山県 津山文化センター 大ホール 2026年10月4日（日）群馬県 美喜仁桐生文化会館（桐生市市民文化会館）シルクホール 2026年10月24日（土）栃木県 栃木県総合文化センター メインホール 2026年11月1日（日）沖縄県 沖縄コンベンションセンター 劇場棟 2026年11月14日（土）北海道 札幌文化芸術劇場 hitaru 2026年11月23日（月・祝）秋田県 あきた芸術劇場ミルハス 大ホール 2026年12月6日（日）香川県 レクザムホール（香川県県民ホール）大ホール 2026年12月18日（金）福井県 フェニックス・プラザ エルピス大ホール 2027年1月10日（日）兵庫県 GLION ARENA KOB





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稲葉 ソロデビュー 30周年 全国ツアー 会場 サポートメンバー

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