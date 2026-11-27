税理士法人TOTALが船井総合研究所主催のMVO賞を受賞。2年連続、通算3法人目の快挙となり、AI活用による業務効率化と人間対話の重視が評価された。

税理士法人TOTAL は、 船井総合研究所 が主催する会計事務所経営研究会において、『MVO（Most Valuable Office）』と呼ばれる栄誉ある賞を受賞した。この受賞により、TOTAL Group全体としての受賞実績が2年連続、通算3法人目となる快挙を成し遂げた。

法人支援から身元保証まで総合サポート体制

TOTAL Groupは、企業型確定拠出年金の導入支援といった法人の成長サポートから、個人の高齢期、介護、相続を見据えた身元保証事業を展開している。また、老人ホーム紹介、家族信託、遺言執行、死後事務に至るまで、法人と個人のそれぞれのライフステージに切れ目なく寄り添う「総合病院」型のグループ経営を実現している。

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この体制の背景には、「資格の仕事だけではお客様の人生に寄り添いきれない」という想いがある。グループ連携によるワンストップ体制の構築と、対話の時間を生み出すためのAI活用を以前から取り組んできた結果、今回の評価につながった。

AIと人の役割分担による業務効率化

同グループでは、ベテラン職員の知見や事務所独自の判断基準、文化を「言語化」してAIに組み込んでいる。これにより、申告書や決算書、議事録、医療法人特有の経営情報報告書などの自動突合チェックが可能になった。また、面談録音からの監査報告書や議事録の自動作成も実務に導入されている。

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定型業務や書類作成のチェックをAIに任せることで創出した時間は、AIには代替できない「お客様との対話」や「人生・経営に寄り添う提案」に充てられている。この「AI×人」の業務モデルを確立することで、サービスの質向上と業務効率の両立を図っている。

受賞企業の詳細と今後の展望

TOTAL Groupでは、2025年に税理士法人総合経営サービスおよび社会保険労務士法人総合経営サービス肥後労務管理事務所の両事務所が同時にMVOを受賞していた。今回の税理士法人TOTALの受賞により、同グループ内での受賞事例がさらに広がった。

この受賞について、中川祥瑛氏はスピーチを行い、評価をいただいた背景には、日々お客様と真摯に向き合い、より良いサービスの提供に努めてきたスタッフ一人ひとりの努力の積み重ねがあると語った。また、日頃より支えてくださるお客様や関係者の皆様に対しても心より感謝の意を示している。

TOTAL Groupは税理士法人TOTALを中心に、全国23拠点、総勢650名（税理士56名、社労士54名、行政書士51名など多数の有資格者を含む）のAI・DX推進が強みの総合士業事務所として位置づけられている。司法書士法人、社会保険労務士法人、行政書士法人、不動産、Web等を含む全12社のワンストップ体制を構築している。

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会社設立支援実績は累計60,000社、年間5,900社で、業界屈指の実績を誇る。経営者、開業医師、資産家の身近なパートナーとして、「あなたと共に歩みあなたと共に成長したい」を企業理念に掲げ、日本一良い総合士業事務所を目指すとしている。