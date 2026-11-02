稀勢の里が大の里と琴桜の評価 先場所より成長も復活途上

元横綱の二所ノ関親方が大の里と琴桜の土俵ぶりを評価。大の里は先場所より良いがまだ昨年の水準には届かず、琴桜も圧力が増したと指摘。両者の今後の活躍に期待が集まる。

元横綱の 稀勢の里 現在、 二所ノ関親方 は 大相撲 の稽古や取組を熱心に視察し、弟子たちや部屋関係者の成長に対して率直な評価を下している。特に近年注目されている 大の里 と琴桜に対する所感については、その試合内容や精神力、技術的な進化の度合いを具体的に語り、両者の現状と将来性に関する重要な示唆を与えている。

二所ノ関親方は、先場所の試合展開から40分以上に及ぶ長時間の激しい取組が行われた場面に触れた。この取組では、一番ごとに時間をかけながら互いに集中した内容が展開されており、精神的な強さと技術の磨き合いが印象的だったと指摘している。

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対戦双方のパフォーマンスについては、「お互い出来はかなりいいのではないか」と高く評価した。特に琴桜の動きについては、「先場所より圧力があったので、お互いにとっていい稽古になったと思う」と分析し、単なる勝利や敗北ではなく、練習としての質が大幅に向上した点を強調した。

大の里の成長と昨年の横綱昇進との比較

大の里については、昨年に3度の優勝を飾り、見事横綱に昇進した弟子としての経歴を背景に、現在の状態を冷静に捉えている。二所ノ関親方は、昨年の好調時と比較して「あともう少しって感じですね。完璧に仕上がるには。まだ去年ほどじゃない」と述べ、復活途上であることを明確に認識していると語った。

しかし、その評価は厳しいだけでなく、前向きな展望を含んでいる。二所ノ関親方は「去年以上に強くなっていこうと思っていますからね」とさらなる成長を求めた。これは、現在の状態が絶対的な低下を示すものではなく、最高の状態に戻り、それを超えていこうという強い意志の表れである。

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9月場所で1年ぶりに6度目の優勝を飾った大の里の土俵っぷりも注目された。右を差してからの圧力を示しつつ、左おっつけも威力を発揮しており、技術の多彩さと戦術的な実行力が際立っていた。このような活躍に対し、本人は「油断はせずにやる」と気を引き締め、驕りなき姿勢を保っている。

過去の負傷克服と精神面の整備

大の里は今後に向けて、過去の負傷経験も踏まえた上で気持ちを整えている。彼は「去年ケガをした場所なので、嫌な残像が残っていると思う。払しょくできるよう頑張る」と前を向いた。これは単なる肉体的な回復だけでなく、メンタル面でのリセットと、過去のトラウマを乗り越えて新たな境地へ進む決意を示す言葉である。

二所ノ関親方の評価が「完璧に仕上がるには」と留保を付けていることは、大の里が持つ潜在能力がすでに高い水準にあることを示唆している。ただし、横綱として振る舞うには、技術的な完成度だけでなく、精神面での揺るぎなさや、怪我への耐性、そして一貫したパフォーマンスの維持が必要不可欠である。

この評価を通じて、師匠である二所ノ関親方は、弟子が無理をしすぎず、しかし妥協もしないバランスの取れた取り組みを求めていることが伺える。昨年の横綱昇進という快挙の後の再出発は、多くの関心事を集めており、その行方は大相撲界全体の注目を集めることになる。

琴桜の進化と来場所への意気込み

琴桜についても、二所ノ関親方から高い評価が贈られている。先場所との比較で「先場所より圧力があった」と指摘された点は、琴桜がより積極的で侵略的な立ち回りを見せたことを意味する。この圧力がある動きは、相手にとって大きな負担となり、結果として質の高い稽古や取組につながったと親方は分析している。

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琴桜は、大の里を一気に寄り切り、押し出す内容に合った取組を見せた。この結果を受け、2年前に優勝を飾った場所に向けて「それなりに数ができたし、感覚的に悪くはない。ここから1週間の流れ。仕上がりも含めて、しっかり作っていく」と一定の手応えを語った。

このコメントから、琴桜が自身の状態を客観的に把握し、過去の成功体験を現在のコンディションにどう落とし込むかという戦略的な思考を持っていることがわかる。表情を引き締めている様子からも、来場場の優勝に向けて本気度の高い準備が進んでいることが伝わる。

両力士の今後の活躍への期待

二所ノ関親方によるこの一連の評価は、単なる師匠の愛情や甘い言葉ではなく、プロの現場を熟知した目線からの厳格な診断であると言える。大の里の「まだ去年ほどじゃない」という自覚と、琴桜の「圧力」の有無は、両者が次の段階へ進むための重要な指標となっている。

大相撲という競技は、瞬時の判断と肉体の限界を超えた力が必要とされる。そのような過酷な環境の中で、両力士が互いに刺激を与え合い、質の高い稽古を積めていることは、非常に健全かつ有望な状況と言える。

二所ノ関親方が求める「去年以上に強い」状態は、技術の向上だけでなく、メンタルの強靭さや怪我への対応力を含んだ総合的な能力の向上を指している。大の里も琴桜も、この師匠の期待に応えるため、今後さらに研鑽を積んでいくことが期待される。

来場所に向けて、両力士はそれぞれが抱える課題を解決し、最高のコンディションで土俵に立つ必要がある。二所ノ関親方の冷静かつ辛辣な評価は、彼らが驕ることなく、常に高みを目指し続けるための罗針盤として機能することだろう。大相撲ファンは、この師弟の絆と、両力士の成長過程にこれからも注目していきたい。