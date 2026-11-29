政府が年末に策定する「人口総合戦略」への自民党の提言で、外国人の受け入れ規模を管理する「量的マネジメント」の文言が見送られる方向となる中、諸外国・地域では外国…

政府が年末に策定する「人口総合戦略」への自民党の提言で、外国人の受け入れ規模を管理する「量的マネジメント」の文言が見送られる方向となる中、諸外国・地域では外国人受け入れにあたり就労者数に上限を決めたり永住者数に数値目標を設けたりするなど、量的マネジメントと通底する政策を取っているケースが目立つ。

浮かび上がるのは、それぞれの国・地域の実情や、国家観を考慮した人口戦略としての外国人受け入れ政策だ。 政府が諸外国の受け入れ制度調査 日本政府の外国人受け入れのあり方を検討する有識者作業部会は今月6日、諸外国・地域の外国人受け入れ制度の調査結果を公表した。 それによると、少子高齢化による人手不足など日本や韓国と社会状況が近い台湾には、日本の「特定技能制度」や韓国の「雇用許可制」と同様の制度がある。 台湾では製造業や建設業、農漁業、介護など業種ごとに事業所単位の受け入れ比率か受け入れ上限数を設定。

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一部業種では業界全体の受け入れ枠も決めている。 上限を超える新規受け入れは認められない。 厳格な移民政策で知られるシンガポールは2010年代、外国人労働者が占める割合について「全労働力の3分の1」という当時の水準を維持する方針が示され、現在まで保たれている。 業種のみならず事業所ごとに外国人労働者の比率の上限が決まっている。