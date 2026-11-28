2026年12月5日に秋葉原の通運会館でRadeonコミュニティのイベント「TEAM GRADEON」が開催される。gradeon卿がPC自作の悩みや楽しみを語り、ファンと交流する。事前質問の募集やX投稿キャンペーンもあり、会場ではイベントイラスト名刺やノベルティーのプレゼントも行われる。

こんにちは、ジサトライッペイです。 全銀河のRadeonファンに朗報です。 なんと、我らが gradeon卿 が秋葉原でイベントを開催するそうです！ イベント名は「 TEAM GRADEON 」。 gradeon卿 のファンや業界フォロワーの結束が試される大集会になること必至です。

開場は12時。 ステージは12時30分からになります。 地方から遠征される方も大勢いらっしゃると思いますが、前日入りする場合は都内のホテルは避けたほうがいいかもしれません。 師走の東京は高そうなので。

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ちなみに、僕が大好きなドーミーイン系列のドーミーインPREMIUM神田は一泊2万3000円コースです。 うっひょ～、たっけ～！ 日程は2026年12月5日（土）。12時～17時まで通運会館2F（東京都千代田区外神田3-16-18）で、楽しいPC自作のお話をみっちりお届けする予定です。 ステージでは事前受付した質問を回答するとのこと。