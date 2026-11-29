秋篠宮さまは、61歳の誕生日に先立つ記者会見で、皇室の高齢化を踏まえ公的活動の「定年制」に言及された。秋篠宮さまは過去にも、定年や活動の在り方について考えを述べられてきた。皇族数減少もあって負担の重みは年々増している。皇族数確保に向けて改…

秋篠宮さまは、61歳の誕生日に先立つ記者会見で、皇室の高齢化を踏まえ公的活動の「定年制」に言及された。 秋篠宮さまは過去にも、定年や活動の在り方について考えを述べられてきた。 皇族数減少もあって負担の重みは年々増している。

皇族数確保に向けて改正皇室典範が施行されたが、具体的な実現時期は不透明で、活動の見直しが喫緊の課題である状況は変わっていない。 平成6年に戦後最多の26方だった皇室の方々の人数は現在、16方に減った。 このうち7方は65歳以上で高齢化も進む。 秋篠宮さまは今回の会見で、70歳代とされる「健康寿命」を念頭に現在の状況を「そんなに時間はない」とご懸念。

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皇室の方々が独自に行っているご活動についても「なかなか次に替わる人もいない」とし、「公的な活動の範囲というのを今の段階では規模を縮小していくしかないのではないか」と話された。 秋篠宮さまはこれまでも公的活動の負担について言及されてきた。23年の誕生日会見では天皇の「定年制」が「必要になってくる」とご指摘。 その後もたびたび、公的活動の在り方に関する考えを明らかにされていた。 女性皇族担う活動も増加 だが、負担は年々重みを増している。