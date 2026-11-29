秋篠宮さまは３０日、６１歳の誕生日を迎えられた。これに先立ち東京・元赤坂の赤坂東邸で記者会見。１０月施行の改正皇室

秋篠宮さまは３０日、６１歳の誕生日を迎えられた。 これに先立ち東京・元赤坂の赤坂東邸で記者会見。１０月施行の改正皇室典範について、「一つ一つのことを丁寧に進めてもらいたい」と宮内庁に要望した。

制度変更の受け止めは８月の会見と同様、「いろいろと考えるところはある」としつつ、「制度に関することなので、お話しすることは控えたい」と述べるにとどめた。 その上で「法律の運用面で、もし何か尋ねられれば、意見を言うことはあるかもしれません」とした。 皇室の公的活動の在り方を問われると、「人は生物である以上、必ず年を取っていきます」と前置きし、健康寿命が７２．５歳ほどであるとして、「私自身をとってみても、あと１０年ぐらい。 そんなに時間はない」と指摘。

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公的活動の規模を「今の段階では縮小していくしかない」と語った。 次女佳子さま（３１）と長男悠仁さま（２０）の結婚など将来については「２人が幸せに過ごしてくれることになれば良い」と願い、自身の経験を踏まえて悠仁さまにも「海外に行ってほしい」と留学を希望。 同妃紀子さまとは「２人での時間を大切にしていきたい」と語った。