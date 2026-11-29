秋篠宮さまが61歳の誕生日を迎え、記者会見で皇室典範改正への見解や将来の公務縮小、ご家族への熱い期待など、幅広い話題について率直な意見を述べられました。

秋篠宮さま は30日、61歳の誕生日を迎えられました。これに先立ち、東京都港区の赤坂東邸で開かれた記者会見において、 秋篠宮さま は10月に施行された改正皇室典範への受け止めや、ネット上の誹謗中傷への懸念、そしてご自身の公的活動の在り方について、率直な考えを明らかにされました。

改正皇室典範への慎重な姿勢

秋篠宮さまは、改正皇室典範について国会で議論を経て成立したものと受け止めていると述べました。これまでに報道等で様々な意見が出されていたことに触れ、自分自身でもいろいろと考えるところはあるものの、制度に関することであるため、具体的な発言は控える意向を示しました。天皇陛下や皇族、家族でこの事について話したこともやはり制度と関係することなので、控えたいと思います。宮内庁との意思疎通については、法律であるため宮内庁が何かを言える立場にはありませんが、運用面で尋ねられれば意見を言う可能性があるとしています。今後、一つ一つのことを丁寧に進めてもらうことを期待していると語りました。

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ネット情報の扱いとメディアリテラシー

SNSなどで皇室の活動が広く伝わる一方で、皇室への誹謗中傷めいた意見が目立つ現状について、秋篠宮さまは注意深く情報を捉える必要性を強調しました。毎日膨大な量の情報が溢れる中、有益なものや正確なものがある一方で、フェイクや誹謗中傷が存在し、フィルターバブルの影響も受ける可能性があります。そのため、メディアリテラシーが重要になってくると考えます。自由に意見を発信できる社会をすばらしいと感じつつも、対象となる人の気持ちを思いやる姿勢が大切だと指摘しました。

妃殿下との防災点検と健康維持

今年還暦を迎えられた妃殿下との最近の思い出として、自然災害が多かったことから、二人で身の回りの防災グッズや倉庫の物品を点検したエピソードを披露しました。妃殿下は防災士の資格をお持ちで、主は妃殿下、従は秋篠宮さまという役割分担で進められたこの取り組みは、今年できたことで良かったと感じていると語りました。また、子供たちが大きくなったことで二人での時間が増えたことを喜ばしく思っており、美術鑑賞や植物園訪問などを大切にしたいと明かしました。健康面では、医師から運動を推奨されているため、ハードな運動は控えつつも、1日30分程度の散歩を心がけており、定期的な検診や具合が悪い際には早めに病院を受診するなど、健康管理に気を配っています。

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高齢化による公務縮小と定年制の必要性

過去の会見で天皇の公務のあり方について「定年制が必要になってくると思う」と発言されたことについて、秋篠宮さまはさらに詳しく説明しました。人は生物である以上、必ず年を取り、皇室も高齢化していくのは間違いないと述べました。健康寿命は72歳か72.5歳程度だと推測し、あと10年程度しかないため、公的な活動の範囲を今の段階では規模を縮小していくしかないと考えます。特に特化した分野については次につながる人もいないため、全体として規模が縮小されることになると思います。ある一定の年齢でリタイアする時期が必要だと改めて指摘し、ご自身にもその適用は避けられないと語りました。

佳子さまと悠仁さまの将来と小室眞子さん

改正の影響を受ける佳子さまと悠仁さまの将来について、秋篠宮さまはまずは幸せに過ごしてくれることを願っています。悠仁さまの海外留学については、若い頃の海外生活で得たわくわく感を長男にも体験してほしいとし、視野を広める重要性を強調しました。佳子さまは30歳を超え、頂いた仕事に真摯に取り組んでいると評価しています。悠仁さまは大人になり、会話をつないでくれる成長ぶりや、トンボや植物への関心が広がっている様子を喜んでいました。また、アメリカで生活する長女の小室眞子さんについては、近況をお話しすることは控えるものの、いつか日本に来る機会があれば会って話をしたいと述べ、孫の顔を見てみたいとの願いも語りました。