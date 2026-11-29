秋篠宮さまは61歳の誕生日会見で、過去1年の災害支援活動や被災地訪問の意義について述べた。熊本や東日本大震災の被災地を訪れた経緯を振り返り、防災士資格を持つ紀子妃との活動や、小室眞子さんの長女への想い、首里城再建への期待なども語られた。

秋篠宮さま は61歳の誕生日に際しての記者会見で、この一年を振り返り「災害が多かった」とし、皇室による被災地訪問の意義を「人々の暮らしや社会の状況に目を向けて、人々の幸せを願い、その気持ちに寄り添っていくということ」と述べられた。

秋篠宮さまは9月に熊本県を訪れ、7月発生の熊本地震で被災した病院を視察された。 また、東日本大震災から15年を迎えた今年、5月に単身で福島県、9月には長男の悠仁さまとともに宮城、岩手両県を訪問された。 秋篠宮さまは会見で「この災害を次の世代に引き継いでいくためのいろんな工夫ということを知ることができました」と語られた。 家族とのエピソードを聞かれると、防災士の資格を持たれている秋篠宮妃紀子さまとともに、防災用品の点検を行ったことを紹介された。

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長女の小室眞子さんとその第1子について「いつか日本に来るような機会があれば、ぜひ、会って話をしたいと思います。 もちろん、孫の顔も見てみたいです」と話された。 この一年の出来事としては自然災害のほか、諸外国での紛争やサイバー攻撃などについてご言及。 令和元年に焼失し、復元され今年11月から一般公開が始まった首里城（那覇市）の正殿の思い出を振り返り「いつか機会があれば、また訪ねてみたい」と述べられた。