秋篠宮さまは30日、61歳の誕生日を迎え、赤坂東邸で記者会見を開いた。高齢化を踏まえ皇族の公的活動は規模を縮小する必要があるとし、リタイア時期の必要性を示した。悠仁さまの成長やネット誹謗中傷への考えにも言及した。

秋篠宮さま は30日、61歳の 誕生日 を迎えられた。 これに先立ち赤坂東邸（東京都港区）で記者会見し、皇族の公的活動について「今の段階では規模を縮小していくしかないのではないか」と述べられた。

高齢化も踏まえ「定年と言いますかね、リタイアする時期が必要になる」とも述べられた。 秋篠宮さまは過去にも同様の考えを示されている。 10月施行の改正皇室典範については「私自身もいろいろと考えるところはある」としつつ、「制度に関することなので、それについてお話しすることは控えたいと思います」とされた。 今後に関しては「一つ一つのことを丁寧に進めてもらいたい」と要望された。 今年9月に20歳を迎えられた長男の悠仁さまの近況にも触れ、懇談の場で会話が途切れた際に「長男が話を引き取って会話をつないでくれることがあります」と成長ぶりを明かされた。

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悠仁さまのご将来については、ご自身の留学経験を紹介し「人ともつながり、またその土地の文化に触れて、視野を広めていくということも大事になるのではないか」と前向きな考えを示された。 皇室に対するインターネット上の誹謗（ひぼう）中傷に対して「考えを発信する権利というのは尊重されるべきだ」としつつ「対象となる人の気持ちに思いを致すことは大切なのではないか」と述べられた。