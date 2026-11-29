秋篠宮さまは30日で61歳の誕生日を迎え、赤坂東邸で記者会見を行いました。公務の定年を72歳程度との考えを示し、散歩など健康管理に努めていることを明かしました。改正皇室典範について、長男悠仁さまの海外渡航や次女佳子さまの結婚、長女小室眞子さんへの思いなどを語り、災害被害への懸念を述べました。

秋篠宮さま は30日、61歳の誕生日を迎えられた。 これに先立ち、東京・元赤坂の赤坂東邸で記者会見し、公務への考えを問われ「健康寿命は72歳ぐらいで、そうすると、あと10年ぐらい。 一定の年齢で定年と言うか、リタイアする時期が必要になる。

私に当てはめても、多分そういうことになると思う」と述べた。

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「だいぶ年を取ってきたので、健康に少し気を使うようになった」と明かし、医師から運動を勧められ、1日30分ほど散歩をしているという。 10月に施行された改正皇室典範については、運用する宮内庁に「意見を言うことはあるかもしれない。 今後一つ一つのことを丁寧に進めてもらいたい」と述べた。 改正内容に対し「いろいろと考えるところはある」としつつ、制度に関わるため具体的な言及は控えた。 天皇陛下や皇族と話したことも「控えたい」とした。