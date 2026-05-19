秋田県を代表する存在であり、世界中で愛される秋田犬。その愛らしさと穏やかなキャラクターに直接触れられ、SNSでも話題になります。秋田犬カフェでは、ふわふわの毛並みや人懐っこい仕草を間近で体験でき、訪れる人々を癒やしの時間へと誘います。観光の合間に立ち寄れる気軽さも魅力で、写真映えはもちろん、秋田ならではの特別な思い出づくりに最適です。どのエリアも新鮮な驚きと感動に満ちている秋田県。県の玄関口、秋田市から北へ南へ東へ足を伸ばせば、好奇心をくすぐるステージが次々に現れます。この魅力を知らないままでいるなんて、正直もったいない！

秋田県には媒体でも取り上げられる機会の多い美味がずらりと。地元ならではの発酵文化も数多くあります。

稲庭うどん、秋田牛、比内地鶏をはじめ、秋田にはメディアでも取り上げられる機会の多い美味がずらりと。 そのなかでも注目すべきは、雪国の知恵と技が詰まった多様な発酵文化です。 いぶりがっこやハタハタの寿司、米麹が特徴の味噌など、現地ならではの食体験が数多くあります。

大自然アクティビティの宝庫 — ラフティングにSUPなど‘夏だからこそ秋田’へ 大自然をフィールドにしたアクティビティも、秋田には穴場的スポットがたくさん存在します。 カヌー、ラフティング、SUP、乗馬、パラグライダーなど、家族や初心者でも楽しめる体験から、上級者向けまで‘遊び’のラインナップが揃っています。 こんなに壮大な自然を味わえるアクティビティがありながらも‘まだ知られてない’ことが秋田の魅力です。 七つの温泉宿が点在し、それぞれに独自の源泉を持つ乳頭温泉郷、日本一の強酸性（pH1.2）を誇る玉川温泉。

かつては‘行くのが大変な知る人ぞ知る秘湯’でしたが、近年のアクセス整備によって、実は誰でも訪れやすい名湯となっています。 秋田県は‘日頃の疲れを癒したい‘、‘誰にも邪魔されずにゆっくりしたい’という温泉好きの心を惹きつけています。 秋田県を代表する存在であり、世界中で愛される秋田犬。 その愛らしさと穏やかな caràcterに直接触れられ、SNSでも話題になります。

ふわふわの毛並みや人懐っこい仕草を間近で体験でき、訪れる人々を癒やしの時間へと誘います。 観光の合間に立ち寄れる気軽さも魅力で、写真映えはもちろん、秋田ならではの特別な思い出づくりに最適です。 どのエリアも新鮮な驚きと感動に満ちている秋田県。 県の玄関口、秋田市から北へ南へ東へ足を伸ばせば、好奇心をくすぐるステージが次々に現れます。

この魅力を知らないままでいるなんて、正直もったいない！ そして現在、指定の予約サイトから対象施設を予約するだけで、宿泊料金が最大12,000円割引（1人1予約あたり）になります。 皆さんも今すぐ、”まだバレてない”秋田へ





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