秋田で開催！ババヘラアイス販売＆秋田グルメビュッフェ

秋田県内の国道や県道沿いにパラソルが立てられ、ピンクと黄色のババヘラカラーのユニフォームを着た売り子さんが販売しています。秋田の郷土料理をメインに秋田の食文化を取り入れたメニューをご用意しました。

ピンク色はイチゴ味、黄色はバナナ味で、シャーベットのような舌触りが特徴です。5月頃から 秋田県内の国道や県道沿い に パラソル が立てられ、ピンクと黄色のババヘラカラーの ユニフォーム を着た売り子さんが販売しています。

＜1日3組限定！ 家族で楽しむ「ババヘラアイス盛り付け」体験プラン＞※料金には体験料もふくまれています。 秋田の郷土料理をメインに秋田の食文化を取り入れたメニューをご用意しました。 できたてにこだわり、お声がけや手渡しといったおもてなしでより一層美味しく味わっていただくビュッフェです。

また、夕食ビュッフェでは、秋田名物「きりたんぽ鍋」、田沢湖名物「山の芋鍋」をはじめ、旬の素材をたっぷりと味わえます。 デザートコーナーでは、"あきたこまち"を使用したお米の"リオレ"が好評！ お米を牛乳で炊いて甘く仕上げたデザートです。 朝食のビュッフェでは、身体の芯からあたたまる"石焼豚汁"をアツアツで！

米どころ秋田の"あきたこまち"の炊きたてご飯に、秋田が誇る日本三大地鶏"比内地鶏"の卵と、郷土料理"いぶりがっこ"と松前漬けを合わせた究極の卵かけご飯です。 まさにこの一杯で秋田のグルメをご堪能いただけます。 朝から贅沢なひと時を味わいください





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