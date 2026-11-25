モデルのSHIHO（50）の夫で格闘家・秋山成勲（51）が、25日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。現役ラストマッチに向けて過酷なトレーニングと減量に挑む姿とともに、SHIHO、そして15…

秋山成勲＆SHIHO夫妻 （C）ORICON NewS inc. モデルのSHIHO（50）の夫で格闘家・秋山成勲（51）が、25日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。 現役ラストマッチに向けて過酷なトレーニングと減量に挑む姿とともに、SHIHO、そして15歳を迎えた娘のサランさんら家族とともに歩んできた温かい絆や思い出が明かされた。

動画では、引退試合に向けたインタビューに応じるSHIHOの姿が捉えられている。 スタッフから「約20年前に会場で秋山のテーマ曲（入場曲）を聞いたときの記憶」について尋ねられたSHIHOは、当時の切ないメロディと強い印象について懐かしそうに振り返る。 また、サランさんの15歳の誕生日を家族で祝福するシーンも登場。 秋山とSHIHOからの手紙にサランさんが「ありがとう」と感謝を伝える姿や、バースデープレートを囲んで家族3人で記念撮影をする様子など、心温まる団らんのひとときが収められている。

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動画では、引退試合に挑む父へのサランさんの思いや、不安な表情を浮かべる秋山の姿など、家族の前でしか見せない素顔が映し出されている。 過酷なリングに一人で立ち続ける格闘家の孤独な挑戦の裏には、常に寄り添い支え続けてきた家族3人の絆があった。 秋山は、2009年にSHIHOと結婚。11年、第1子となる長女・サランさんが誕生。26年11月21日、4年8ヶ月ぶりのMMA復帰戦かつ引退試合として、クリス・リーベンと16年ぶりに再戦するも判定負けを喫し、現役生活に終止符を打った。

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サランさんは、幼少期に韓国のテレビ番組に出演、広告モデルを務め、25年11月には『VOGUE KOREA』でモデルとして登場し、現在も度々韓国のテレビ番組に出演。14歳で身長が170センチを超えるなど、母譲りのスタイルが話題となっている。