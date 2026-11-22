元柔道日本代表で格闘家の秋山成勲（51）が21日、ソウル・高尺（コチョク）スカイドームで開催された「ブラックコンバ

元柔道日本代表で格闘家の秋山成勲（51）が21日、ソウル・高尺（コチョク）スカイドームで開催された「ブラックコンバット17」のセミファイナルで引退試合に臨んだが、判定負けを喫して有終の美を飾れなかった。

秋山は48歳だった24年1月の「ONE 165」で、元GLORY世界王者ニキー・ホルツケンとボクシング、ムエタイ、MMAを組み合わせたミックスルールで対戦し、1回KO負け。25年に「ONE Championship」との契約が終了したことを自身のSNSで発表。

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「フリーの格闘家としてまだまだ挑戦し戦っていきます」と引退は否定。 今年、韓国の格闘技団体「ブラックコンバット」と契約した。 引退試合ではUFC時代に敗れているクリス・リーベンと89キロ契約で対戦。 いつも通り入場曲のサラ・ブライトマン「Time To Say Good Bye」が流れる中で柔道着姿で父の遺影を持った母親とともに入場。

試合では最後まで全力を出し切ってフルラウンドを戦い抜いた。 判定1―2で引退試合を勝利で飾ることはできなかった。 試合後には涙があふれた秋山。

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「50歳を超えても勝負の世界で最後の挑戦ができるよう丈夫な体で産んでくれた母に感謝と愛を伝えたい。 母さん、もう心配しなくていいですよ。 もう格闘技の試合出ることはないから」と母親に感謝した。 引退試合では巨額のファイトマネーを受け取る予定だった。

しかし「すごく大きなファイトマネーをブラックコンバット、これから競技する選手たちに寄付する」と国内ＭＭＡ発展のために寄付することを宣言した。 最後に「格闘技人生は本当に楽しかった」とひと言残して、グローブをケージの中央に置いて深くお辞儀。 ケージから降りて22年間の格闘技人生に終止符を打った。