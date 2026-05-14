秋山あゆ子さん、昆虫と植物をこよなく愛す絵本作家

絵の秋山あゆ子さんが、昆虫や植物をこよなく愛する絵本作家です。彼女は観察にもとづいた緻密で正確な生態描写とリアリティを感じさせる擬人化を用いて、独自の世界を描いています。与えられた作品には、虫を主人公にしたシリーズや、子どもの本の編集者として手がけた作品などが含まれます。彼女が最も論じられている点が、昆虫の生活をテーマにした絵本や漫画の作成で、根強い支持を得ていることです。

絵の 秋山あゆ子さん は、昆虫や植物をこよなく愛する 絵本作家 です。 観察にもとづいた緻密で正確な生態描写とリアリティを感じさせる擬人化で、独自の世界を描いてきました。 『みつばちみつひめ』シリーズ（ ブロンズ新社 ）、『 くものすおやぶん 』シリーズ（ 福音館書店 ）など、 虫を主人公にした作品 で、根強い支持を得ています。

文は、『だるまさん』シリーズ（かがくいひろし）、『しごとば』シリーズ（鈴木のりたけ／ともにブロンズ新社）など数多くの絵本編集を手がけてきた、麦田あつこさんが担当しています。 1964年、東京都生まれ。1992年『月刊ガロ』でデビュー。 虫の世界に魅せられ、虫の生活を題材にした漫画や絵本を制作している。 漫画に『こんちゅう稼業』（青林工藝舎）、『虫けら様』（ちくま文庫）、絵本に『くものすおやぶん』シリーズ（福音館書店）、『みつばちみつひめ』シリーズ（ブロンズ新社）などがある。 1978年、千葉県生まれ。 子どもの本の編集者として、数多くの絵本を手がける。

文章を手がけた作品に『ねむねむ こうさぎ』（森山しなこ 絵）、『おふろ』（いちろう 絵／すべてブロンズ新社）、『どんな おべん頭？ 』（いわきあやこ 絵／小学館）などがある





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