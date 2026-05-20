私の飲酒グセと仕事の変化

私は大学を出てからずっとフリーランスで生きてきました。キャリアの始まりはテレビ業界で、20代の後半から放送作家のような仕事をしていました。その頃に結婚もした。30歳になった頃に息子が生まれました。大学時代に始まった飲酒グセは、その後も続きました。

私は大学を出てからずっと フリーランス で生きてきました。 キャリアの始まりは テレビ 業界で、20代の後半から放送作家のような仕事をしていました。 その頃に結婚もした。30歳になった頃に息子が生まれました。

大学時代に始まった飲酒グセは、その後も続きました。 フリーランスは昼間から呑めます。 シラフで自宅を出て、局の近くのコンビニでウイスキーの水割り缶を2本ほど、会計後すぐに呑み干す。250ミリリットルと量は少ないけれど、度数は高めだから、ガツンときます。 まだストロング系の缶酎ハイはなかった。

もしあったらハマっていたでしょう。 家でも相変わらず呑んでいました。 一升瓶の減り方が早すぎて、妻に嫌味を言われるので、ごまかすために、減った分だけ水を注いで、かさ増しをしたこともある。 いい酒は水に似る、というけれど、薄めた酒を「これぞいい酒」なんてうそぶいていました。

そんな人間だから、仕事に対する姿勢もいい加減です。 そもそもテレビの仕事は、私には向いていなかった。 どんなVTRをつくれば伝わるのか、どんなナレーションを付ければ盛り上がるのか、よくわからないままやっていました。 ディレクターやプロデューサーに叱責されることも度々でした。

その憂さを晴らすためにまた呑んだ。 たまの休みに幼い息子を連れて散歩に出かけます。 近所の図書館に連れて行って、絵本を選んでやり、息子がそれに集中し始めた頃を見計らって、こっそり抜け出してコンビニに駆け込み、一合サイズのパック酒を呑んだ。 急いで図書館に戻り、息子を膝に抱く。

後ろめたさを感じるべきなのですが、呑んでいるから平気です。

「なんか臭くない？ 」と息子に目の奥を覗き込まれたこともありました。 それでも、私は、酒をやめなかった。 思い返してみると、酒をやめられなかったのは、テレビの仕事に対する才能のなさが原因かもしれません。

同じ時期に業界入りした仲間たちに置いていかれ、後輩たちにもどんどん追い抜かれていった。 悔しいけれど、どうにもならない。 仕事は減り、酒量が増えた。 負のスパイラルというやつです。

月の振込額が7万円だったこともありました。 私は自分の才能に見切りをつけて、職を変えることにしました。 以前から書くことは好きだったので、その方面で何かできることはないか。 ツテをたどって、職探しをしました。

数カ月後、運よく当時人気だったフリーペーパーのライターとして、仕事をさせてもらえることになった。30代の半ばでした。 しばらくは、テレビと雑誌の二足のわらじを履いていました。 以前に比べ、仕事は増えたのですが、すぐに収入は増えません。 テレビと雑誌、どっちつかずのスタンスもよくないと思い、ある時期をさかいに、テレビの仕事を整理して、雑誌やウェブ媒体など、文章を書く仕事だけに集中しました。 それでもやはり、鳴かず飛ばずの毎日が続いていました





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