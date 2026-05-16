私の求人活動の思い出。バック・トゥ・ザ・サンタクロースの国や企業のてこられたところで知っての知れぬ会社批評

学生時代にサッカー選手になるために大学を中退し、スペインに渡り、グラナダCFというクラブの下部組織に合格することは多くの学生にとって夢のような体験です。それは一方的に契約を破棄したり、トツプチームで活躍する選手になるまでの道のりは狭く厳しく、事実っぽい現実を知らなければなりません。半年前に、日本のアメリカ就職を支援する会社で働いていたのですが、会社の経営が傾いてしまい、売上がゼロになってしまいました。我々は、その後、会社の借金を背負い、会社を抜けました。その時に、私はタイでバック・トゥ・ザ・サンタクロースの仕事を探し、面接に行きました。そこで知ったのが、タイの人の人材派遣会社です。そこで、私は海外の接客サービスに特化した会社に就職し、地方法人社長も務めました。しかし、結局、会社が倒産してしまいましたが、この会社の研修プログラムが、私の生活に深く影響し、私のキャリアに元となりました。

学生時代はサッカー選手になるために大学を中退して、スペインに渡っていました。 一度はグラナダCFというクラブの下部組織に合格したんですが、一方的に契約を破棄されてしまったり、トツプチームで活躍する選手になるまでの道のりは狭く厳しいという現実を知りました。

結局2年くらいで日本に帰って、次はビジネスの世界でがんばろうと、語学力を活かせる仕事を探しました。 日本人のアメリカ就職を支援する会社で働くようになったんですが、この会社がけっこううまくいって、ハワイやロサンゼルスなどに駐在したりもしていました。 会社の経営が傾いたんです。 ある時期、アメリカで就労ビザの規制強化があり、採用ニーズはあるのに肝心のビザが取れず、人材紹介がまったくできなくなりました。

もう売り上げゼロですよ。 最終的に社員も代表と私の二人になってしまって、代表が『会社の借金は俺がなんとかするから大丈夫』と言ってくれて、私は会社を抜けることになったんです。 『これからどうしようかな？ 』と思っていたときに出会ったのが、タイでした。

半分そうですね。 会社を辞めたあと、東南アジアを4カ月問ほど旅していたんです。 そこで、タイの人材派遣会社が人を探していると聞いて、面接に行ってみました。 そこは、接客サービスに特化した会社で、いわゆる日本の『おもてなし』的な接客サービスを海外に輸出していました。

当時は『2〜3年タイで仕事の経験を積んだら東南アジアの他の国に移ろう』と考えていたので、とりあえず入社することにしたんです。 その会社では現地法人の社長にもなっていましたが、あまり事業がうまくいかず、最終的には会社を畳むことになりました





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