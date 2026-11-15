福津市東郷神社に安倍晋三元首相の銅像が完成

福岡県福津市の東郷神社に、安倍晋三元首相の等身大銅像が建立されました。15日に除幕式が執り行われ、遺族や政治家ら約300人が参列し、遺徳を偲びました。

福岡県 福津市 の 東郷神社 において、 安倍晋三 元首相の銅像建立事業が完了し、15日に除幕式が行われました。この行事には、安倍氏の妻である昭恵さんや、石平参議院議員、元内閣官房参与の谷口智彦氏など、ゆかりの人物ら約300人が参列し、故国の指導者への敬意を表しました。銅像は約1.8メートルの高さで、ほぼ等身大の姿が再現されています。

台湾制作の等身大銅像の詳細

台湾・桃園市の工房で制作されたこの銅像は、安倍氏が最後に公の場に姿を見せた近鉄大和西大寺駅前（奈良市）での演説風景をモチーフにしています。マイクを握り左こぶしを掲げる姿は、生前の活動的な印象を強く伝えており、技術的な精巧さが際立っています。等身大の安倍晋三元首相の銅像が建立されるのは、台湾に続き世界で2例目、長野県阿南町に次いで国内3例目のことになります。

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西日本初の建立意義

この銅像建立プロジェクトは、西日本において初めてとなる意義深いものです。当初、ジャーナリストの山口敬之氏の提案に、福岡の経済界有志が賛同し「安倍晋三内閣総理大臣銅像建立事業」として6月から寄付募集を開始しました。その結果、わずか2カ月あまりで目標額に達するほど、地域社会からの強い支持と関心を集めることができました。この迅速な資金調達と地域の実現は、関係者にとって大きな成果として位置づけられています。

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式典での声明と遺族の反応

式典では、自民党総裁であり現在の首相である高市早苗氏からメッセージが送られ、有村治子参議院議員によって代読されました。その内容には「安倍元総理のご意志を引き継ぎ、懸命に働くことで恩返しをしてまいりたい」という、政界を継承する決意が込められています。昭恵氏は、「素晴らしい銅像を建てていただいた。多くの方が集まり、主人のことを語りついでいただけるとうれしく思う」と述べ、遺族としての感慨を語りました。

関係者からの称賛と神社の由来

ジャーナリストの櫻井よしこ氏はビデオメッセージを寄せ、「日本では安倍総理を顕彰する動きが進んでいませんが、東郷神社に銅像を建立していただき、九州出身の人間の一人として、本当に誇らしく思います」と、地域出身者としての誇りを表明しました。また、谷口智彦氏は日本海海戦でロシアのバルチック艦隊を打ち破った東郷平八郎元帥を祀る同神社の由来に言及し、「安倍総理の銅像を建てるべき場所として、これよりふさわしい地なし」と述べ、遺徳を深くしのびました。