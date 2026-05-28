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福島県出身の若隆景、25場所ぶり2度目の優勝を飾る

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福島県出身の若隆景、25場所ぶり2度目の優勝を飾る
若隆景大相撲福島県
📆5/28/2026 7:41 PM
📰Infoseeknews
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大相撲夏場所で25場所ぶり2度目の優勝を飾った小結・若隆景（31＝荒汐部屋）の優勝祝賀パレードが地元の福島市内で開催されることが28日、分かった。

福島県 出身の 若隆景 、25場所ぶり2度目の優勝を飾る 福島市で優勝祝賀 パレード が開催される 大相撲 夏場所で25場所ぶり2度目の優勝を飾った小結・ 若隆景 （31＝荒汐部屋）の優勝祝賀 パレード が地元の福島市内で開催されることが28日、分かった。

近日中にも正式発表される。 若隆景は11勝3敗で迎えた千秋楽の本割で平幕・藤凌駕（23＝藤島部屋）を下し、3敗で並んだ大関・霧島（30＝音羽山部屋）との優勝決定戦を制した。 右肘に不安を抱えながらも15日間を戦い抜き、25場所ぶりの優勝は史上3番目のブランク。 固唾（かたず）をのんで見守った福島県民にも大きな感動を与えた。

前回優勝したのは22年春場所。 場所後には「福島市スポーツ賞」を受賞した。 パレード開催を望む声もあったが、新型コロナウイルスの影響のため実施できず。 同市では、17年に「空のF1」と呼ばれるレッドブル・エアレースでアジア人初の年間総合王者となったパイロットの室屋義秀（53）の祝賀パレードが実施されたことがある。

若隆景のパレードが開催されれば、大相撲では初となる。 若隆景は福島県出身の31歳。 東洋大から荒汐部屋に入門し、17年春場所に三段目100枚目格付け出しで初土俵。18年夏場所新十両。19年九州場所新入幕。21年名古屋場所新小結。 新関脇の22年春場所で初優勝。23年春場所の右膝負傷で4場所連続休場。

幕下転落から再起し、24年名古屋場所再入幕。 祖父は元小結・若葉山、元幕下・若隆元と幕内・若元春は兄。 優勝2回。 殊勲賞1回、技能賞7回。

得意は右四つ、寄り。1メートル83、138キロ。 若隆景のパレードは、福島市が大相撲の地盤のひとつであり、若隆景が地元出身であることから、地元の福島県民にとって大きなイベントとなる。 パレードの開催は、若隆景の優勝を祝うものの同時に、地元の福島県民が若隆景を応援する機会にもなると考えられる

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若隆景 大相撲 福島県 優勝 パレード

 

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